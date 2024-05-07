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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
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Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

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Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
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Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
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2 мая 2024, 13:14  •  210842 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

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"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  206662 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

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Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
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Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

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2 мая 2024, 05:35  •  113811 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

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Шольц поддерживает использование замороженных российских активов на закупку оружия для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц поддерживает использование до 90% замороженных российских активов для финансирования закупок оружия для Украины.

Война •   •  386 просмотра
Шольц поддерживает использование замороженных российских активов на закупку оружия для Украины

Израильские танки въехали в Рафах возле границы с Египтом

Израильские танки въехали в город Рафах на юге Сектора Газа, приблизившись на 200 метров к египетской границе, несмотря на то, что ХАМАС принял предложение о прекращении огня от Египта и Катара.

Новости Мира •   •  921 просмотра
Израильские танки въехали в Рафах возле границы с Египтом

Украинский лучник Михаил Усач получил первую олимпийскую лицензию в стрельбе из лука на Париж-2024

Михаил Усач получил первую олимпийскую лицензию для Украины на Игры-2024 по стрельбе из лука, победив серебряного призера из Италии на европейском отборочном турнире в немецком Эссене.

спорт •   •  1373 просмотра
Украинский лучник Михаил Усач получил первую олимпийскую лицензию в стрельбе из лука на Париж-2024

кремлевская индоктринация: на захваченных территориях Украины презентуют новый учебник истории

рф презентует новый учебник истории на временно оккупированных украинских территориях для внедрения своей идеологии и формирования "исторического нарратива", который легитимизирует власть оккупантов.

Война •   •  2412 просмотра
кремлевская индоктринация: на захваченных территориях Украины презентуют новый учебник истории

Сибига обсудил с послом Германии конференцию по восстановлению Украины и Инаугурационный Саммит мира

С послом Германии Мартином Егером первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил подготовки к конференции по вопросам восстановления Украины в Берлине и Инаугурационного Саммита мира.

Война •   •  2569 просмотра
Сибига обсудил с послом Германии конференцию по восстановлению Украины и Инаугурационный Саммит мира

Пентагон не видит изменений в стратегических ядерных силах рф - представитель Пентагона Патрик Райдер

Пентагон не видит изменений в стратегических ядерных силах рф, несмотря на "безответственную риторику" москвы относительно проведения ядерных учений.

Война •   •  2980 просмотра
Пентагон не видит изменений в стратегических ядерных силах рф - представитель Пентагона Патрик Райдер

Кибератака на Минобороны Великобритании: хакеры взломали серверы

Масштабная утечка данных в Министерстве обороны Великобритании привела к утечке конфиденциальных личных и финансовых данных военнослужащих, что потенциально может быть связано с кибератакой из Китая.

Криминал и ЧП •   •  3301 просмотра
Кибератака на Минобороны Великобритании: хакеры взломали серверы

Оккупанты продвинулись вблизи Новопокровского в Донецкой области - DeepState

В Донецкой области противник продвинулся вперед возле Новопокровского.

Война •   •  5650 просмотра
Оккупанты продвинулись вблизи Новопокровского в Донецкой области - DeepState

Литва отправит Украине необходимые системы противовоздушной обороны

Литва предоставит Украине системы противовоздушной обороны, присоединившись к Германии в предоставлении дополнительной военной поддержки.

Война •   •  7063 просмотра
Литва отправит Украине необходимые системы противовоздушной обороны

Галущенко и Симсон провели заседание по подготовке энергосектора к отопительному сезону

Международный консультативный совет высокого уровня обсудил сотрудничество с партнерами, чтобы помочь энергетическому сектору Украины подготовиться к следующему отопительному сезону на фоне серьезных последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Война •   •  7470 просмотра
Галущенко и Симсон провели заседание по подготовке энергосектора к отопительному сезону