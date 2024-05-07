Шольц поддерживает использование замороженных российских активов на закупку оружия для Украины

Канцлер Германии поддерживает план ЕС использовать замороженные российские активы для финансирования оружия в Украине. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Поддерживая инициативу Европейского союза по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины, канцлер Германии Олаф Шольц выступил с предложением назначить до 90% доходов, полученных от таких активов, на закупку оружия для Украины.

Важно, чтобы мы также согласились с тем, что эти деньги могут быть использованы для закупок оружия не только в ЕС, но и для закупок во всем мире - заявил Олаф Шольц.

Напомним

В марте верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель предложил перечислить 90% доходов от замороженных российских активов в фонд ЕС, который финансирует закупку оружия для Украины.

Добавим

По информации, около 70% всех российских активов, замороженных на Западе, находятся в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear в Бельгии, который насчитывает ценные бумаги и наличные российского центрального банка на сумму, эквивалентную 190 миллиардам евро (204,67 миллиарда долларов).

Шольц призвал партнеров предоставить Украине больше Patriot из имеющихся запасов