ЕС стремится обеспечить возможность первых поступлений от замороженных активов рф для Украины к лету - Еврокомиссия

В Европейском Союзе сейчас идет обсуждение вопроса использования замороженных российских активов для помощи Украине с целью обеспечить возможность первого платежа до этого лета, сказал сегодня в Брюсселе во время брифинга спикер Еврокомиссии Кристиан Виганд, пишет УНН.

Предложение сейчас обсуждается, мы надеемся на быстрое достижение соглашения между государствами-членами, поскольку цель состоит в том, чтобы обеспечить возможность первого платежа до этого лета - сказал Виганд.

"Было несколько обсуждений в Совете (ЕС) в соответствующей рабочей группе, но также уже и в Coreper. Еще одно, как мы ожидаем, состоится завтра. И, как мы уже говорили, мы надеемся на быстрое достижение соглашения по этому предложению", - добавил официальный представитель Еврокомиссии.

При этом отвечая на просьбу прокомментировать слова канцлера Германии Олафа Шольца по поводу использования сверхприбылей от замороженных российских активов, он отметил, что Еврокомиссия "не комментирует комментарии".

Шольц поддерживает использование замороженных российских активов на закупку оружия для Украины