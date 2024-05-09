Зеленский озвучил главные вопросы Саммита мира в Швейцарии

Среди основных вопросов, которые будут рассматриваться во время Саммита мира в Швейцарии - возможность проведения обмена "всех на всех", возвращение в Украину похищенных детей и депортированных украинцев, а также вопросы ядерной безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой, передает корреспондент УНН.

Чего ожидать? Наибольшего количества лидеров с разных континентов, что мы соберемся... Нужно начать первые шаги и по гуманитарному аспекту обмена "всех на всех", возвращение наших детей домой, депортированных украинцев. Важный момент ядерной безопасности и food security (продовольственной безопасности) - рассказал Зеленский.

Он сказал, что не видит, где в этих вопросах можно балансировать между Украиной и Россией даже тем странам, которые с начала полномасштабной войны постоянно балансируют в своих месседжах, шагах.

Мне кажется, что эти вопросы безусловны. Именно такие вопросы выбраны для первого саммита, чтобы они конкретно показали, кто хочет мира - сказал Зеленский.

Напомним

15-16 июня правительство Швейцарии намерено провести конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Президент Зеленский предполагает, что россия может сорвать Саммит мира. Со своей стороны руководитель ОП Андрей Ермак заявлял, что рф не будет участвовать в Глобальном саммите мира, и это принципиальная позиция Украины.

Страны, которые примут участие в Саммите мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии, выработают совместную переговорную позицию и передадут ее России.

Председатель Евросовета Мишель в разговоре с Зеленским подтвердил свое участие в Саммите мира