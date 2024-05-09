Зеленський запросив на Саміт миру президентів Чехії та Молдови
Київ • УНН
Президент Зеленський запросив ще декількох світових лідерів на Глобальний саміт миру у Швеції. Зокрема, глава держави заросив доєднатись до конференції президентів Молдови та Чехії.
Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні низку телефонних розмов зі світовими лідерами та запросив їх на Глобальний саміт миру у Швеції. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави у Telegram-каналі.
Деталі
Він розповів, що сьогодні продовжив переговори з лідерами, які можуть допомогти Україні наблизити справедливий мир і реальну, довготривалу безпеку.
Запросив на Глобальний саміт миру президентів Молдови та Чехії Маю Санду й Петра Павела, Прем’єр-міністра Ірландії Саймона Гарріса та Президента Європейської ради Шарля Мішеля. Усі вони підтвердили свою участь. Вдячний за це
Зеленський запросив Генсека Ради Європи на Саміт миру. Пейчинович-Бурич підтвердила свою участь 08.05.24, 16:28 • 18554 перегляди
Окрім того, глава держави провів розмову з Президентом Гани Наною Акуфо-Аддо щодо розвитку співпраці в різних галузях. Обговорили участь Гани в Саміті миру.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський окреслив основні питання, які обговорюватимуться на Саміті миру у Швейцарії. Серед них обмін полоненими, повернення викрадених українських дітей та депортованих громадян, а також питання ядерної та продовольчої безпеки.
Нагадаємо
В Офісі президента України заявили, що країни, які візьмуть участь в Саміті миру, який пройде 15-16 червня у Швейцарії, вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її росії.