ЄС виділяє понад мільярд євро на більш як півсотні оборонних проєктів
Київ • УНН
Європейська комісія оголосила про виділення понад 1 мільярда євро на фінансування 54 спільних європейських оборонних науково-дослідних і дослідно-конструкторських проектів, що охоплюють такі сфери, як кіберзахист, наземна/повітряна/морська війна, космічна оборона, а також хімічний/біологічний/радіологічний/ядерний захист.
Європейська комісія оголосила результати конкурсів в рамках Європейського оборонного фонду на суму понад мільярд євро на підтримку 54 незавершених спільних європейських оборонних проєктів досліджень і розробок. Про це пише УНН з посиланням на заяву Єврокомісії.
Деталі
Відібрані проєкти підтримуватимуть технологічну досконалість у широкому спектрі оборонних можливостей у критично важливих сферах, включаючи кіберзахист, наземні, повітряні і морські бойові дії, захист космічних об'єктів або хімічний, біологічний, радіологічний і ядерний захист.
Зазначається, що проєкти MARTE і FMBTech, наприклад, об'єднають понад 70 промислових гравців і дослідницьких організацій для роботи над дизайном і системами платформи основного бойового танка, який буде використовуватися по всій Європі.
У відомстві наголошують, що фіксування буде спрямоване також на проєкти, які сприятимуть стратегічним повітряним перевезенням великогабаритних вантажів, що є ключовою можливістю для швидкої підтримки місій по всьому світу.
Також в рамках Схеми оборонних інновацій ЄС (EUDIS) малі і середні підприємства, стартапи і нові учасники оборонного сектору скористалися низкою можливостей, наданих в рамках раунду фінансування Європейського оборонного фонду 2023 року.
Вперше 4 проєкти підтримуватимуть передачу цивільних інновацій в оборонний сектор.
Успіх цього конкурсу демонструє сильний і постійно зростаючий інтерес оборонної промисловості і дослідницьких організацій ЄС, незалежно від розміру і географічного розташування, до транскордонного співробітництва і спільного внеску в розвиток стратегічних можливостей ЄС
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс запропонував створити європейську систему протиповітряної оборони за зразком ізраїльського "Залізного купола" для колективного захисту всіх країн-членів ЄС від потенційних загроз.