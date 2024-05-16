ЕС выделяет более миллиарда евро на более чем полсотни оборонных проектов

Европейская комиссия объявила результаты конкурсов в рамках Европейского оборонного фонда на сумму более миллиарда евро на поддержку 54 незавершенных совместных европейских оборонных проектов исследований и разработок. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Детали

Отобранные проекты будут поддерживать технологическое совершенство в широком спектре оборонных возможностей в критически важных сферах, включая киберзащиту, наземные, воздушные и морские боевые действия, защиту космических объектов или химическую, биологическую, радиологическую и ядерную защиту.

Отмечается, что проекты MARTE и FMBTech, например, объединят более 70 промышленных игроков и исследовательских организаций для работы над дизайном и системами платформы основного боевого танка, который будет использоваться по всей Европе.

В ведомстве отмечают, что фиксирование будет направлено также на проекты, которые будут способствовать стратегическим воздушным перевозкам крупногабаритных грузов, что является ключевой возможностью для быстрой поддержки миссий по всему миру.

Также в рамках Схемы оборонных инноваций ЕС (EUDIS) малые и средние предприятия, стартапы и новые участники оборонного сектора воспользовались рядом возможностей, предоставленных в рамках раунда финансирования Европейского оборонного фонда 2023 года.

Впервые 4 проекта будут поддерживать передачу гражданских инноваций в оборонный сектор.

Успех этого конкурса демонстрирует сильный и постоянно растущий интерес оборонной промышленности и исследовательских организаций ЕС, независимо от размера и географического расположения, к трансграничному сотрудничеству и совместному вкладу в развитие стратегических возможностей ЕС - заявили в Еврокомиссии.

Напомним

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил создать европейскую систему противовоздушной обороны по образцу израильского "Железного купола" для коллективной защиты всех стран-членов ЕС от потенциальных угроз.