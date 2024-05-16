Прем'єр Греції підтримав створення європейської системи ППО за зразком "Залізного купола"
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс запропонував створити європейську систему протиповітряної оборони за зразком ізраїльського "Залізного купола" для колективного захисту всіх країн-членів ЄС від потенційних загроз.
Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс запропонував створити європейську систему протиповітряної оборони за зразком ізраїльського "Залізного купола". Грецький прем'єр наголосив на необхідності єдиної оборонної стратегії для всієї Європи, щоб захиститися від потенційних загроз. Про це УНН повідомляє із посиланням на Novinite.
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Під час свого виступу в ЗМІ Міцотакіс виклав своє бачення європейської системи ППО, яка охоплюватиме всі європейські країни, подібно до ізраїльського "Залізного купола".
Він наголосив на важливості колективного використання європейських ресурсів для забезпечення протиповітряної оборони для кожної країни-члена ЄС, незалежно від їхніх національних бюджетів.
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Міністр оборони країни Нікос Дендіас підтримав слова Міцотакіса, завив про терміновість впровадження такого механізму оборони в Греції та в усій Європі.
Дендіас наголосив на необхідності підготовки до потенційних великомасштабних атак із використанням безпілотників і ракет.
Визнаючи, що розробка такої програми потребує часу, Дендіас зазначив, що в бюджетній програмі країни до 2030 року виділено кошти на підтримку цієї ініціативи.
Нагадаємо
У березні Генеральний директор компанії Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що Європі слід розглянути можливість створення власного аналога "Залізного купола", який створив Ізраїль.
У квітні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що Європі необхідна ефективна система протиракетної та протиповітряної оборони і Польща хоче брати участь у будівництві так званого "Залізного купола" над Європою.