Премьер Греции поддержал создание европейской системы ПВО по образцу "Железного купола"

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил создать европейскую систему противовоздушной обороны по образцу израильского "Железного купола". Греческий премьер отметил необходимость единой оборонной стратегии для всей Европы, чтобы защититься от потенциальных угроз. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Novinite.

Детали

Во время своего выступления в СМИ Мицотакис изложил свое видение европейской системы ПВО, которая будет охватывать все европейские страны, подобно израильскому "Железному куполу".

Он подчеркнул важность коллективного использования европейских ресурсов для обеспечения противовоздушной обороны для каждой страны-члена ЕС, независимо от их национальных бюджетов.

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Министр обороны страны Никос Дендиас поддержал слова Мицотакиса, завив о срочности внедрения такого механизма обороны в Греции и во всей Европе. Дендиас отметил необходимость подготовки к потенциальным крупномасштабным атакам с использованием беспилотников и ракет.

Признавая, что разработка такой программы требует времени, Дендиас отметил, что в бюджетной программе страны до 2030 года выделены средства на поддержку этой инициативы.

Напомним

В марте Генеральный директор компании Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Европе следует рассмотреть возможность создания собственного аналога "Железного купола", который создал Израиль.

В апреле премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что Европе необходима эффективная система противоракетной и противовоздушной обороны и Польша хочет участвовать в строительстве так называемого "Железного купола" над Европой.