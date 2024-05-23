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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Евросоюз стремится усилить сотрудничество стран ЕС в сфере обороны - Politico

Евросоюз стремится усилить сотрудничество стран ЕС в сфере обороны - Politico

Киев  •  УНН

23 мая 2024, 12:58  •  6868 просмотра

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ЕС стремится взять на себя большую ответственность за безопасность и оборону, включая создание внутреннего оборонного рынка, расширение производственных мощностей, содействие совместным закупкам и финансирование крупных европейских флагманских проектов, таких как щит противовоздушной обороны ЕС и улучшение кибербезопасности.

Лидеры ЕС стремятся взять на себя большую ответственность за безопасность и оборону Европейского Союза. Об этом пишет Politico, передает УНН.

Детали 

В издании пояснили, что в этом месяце в ЕС представят новую стратегическую повестку дня, которая принимается каждые пять лет и включает приоритеты ЕС.

Сейчас чиновники работают над этим документом под руководством президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Как выяснили в Politico в ЕС хотят создать внутренний рынок оборонной продукции и услуг, расширить производственные мощности и способствовать совместным закупкам в сфере обороны. 

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Самым большим препятствием для этой цели является нехватка средств. Сейчас для финансирования в этой сфере предлагается "новый оборонный фонд для европейских проектов", расширение полномочий Европейского инвестиционного банка и возможность создания "оборонных облигаций ЕС". Однако, как пишет издание, Германия выступила против этой идеи.

Журналисты выяснили, что лидеры ЕС стремятся найти финансирование для и для "крупных европейских флагманских проектов", "включая щит противовоздушной обороны ЕС или улучшение кибербезопасности ЕС".

Дополнение

В Politico также добавили, что большинство граждан в ЕС поддерживают так называемую "совместную оборону. В частности, 80% европейцев выступают за расширение оборонного сотрудничества на уровне ЕС.

Напомним

Европейская комиссия объявила о выделении более 1 миллиарда евро на финансирование 54 совместных европейских оборонных научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов.

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