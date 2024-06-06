В Нидерландах сайты политических сил подверглись кибератаке со стороны рф-хакеров после начала выборов в ЕС

Веб-сайты голландских партий подверглись нападению в связи с началом голосования в ЕС, - ответственность за кибератаки взяла на себя пророссийская хакерская группа HackNeT в социальной сети Telegram.

Об этом пишет Politico и передает УНН.

Детали

Несколько веб-сайтов политических партий в Нидерландах подверглись кибератаке в четверг, после старта выбороа в Европейский парламент.

Правоцентристский "Христианско-демократический призыв" (CDA), крайне правая Партия за свободу Герта Вилдерса (PVV) и популистский крайне правый "Форум за демократию" (FvD) - все они заявили о проблемах на своих сайтах.

В частности, CDA сообщила на странице в X, что ее веб-сайт подвергся "тяжелой" распределенной атаке типа "отказ в обслуживании" (DDoS).

"В день выборов мы считаем это посягательством на свободные, демократические выборы", — говорится в заявлении.

Ответственность за кибератаки взяла на себя пророссийская хакерская группа HackNet в социальной сети Telegram.

"Нидерланды — первая страна, проголосовавшая за новый Европейский парламент", — написала группа в сообщении на русском языке. "Так что они первыми пострадают от DDoS-атак".

Дополнение

В Нидерландах первые избиратели отдали свои голоса на выборах в Европарламент. Избирательные участки в стране были открыты с 7:30 утра четверга. Правая популистская Партия свободы Герта Вилдерса (PVV) лидирует в опросах. Она уже оказалась самой сильной силой на парламентских выборах в Нидерландах в ноябре.

Первые прогнозы по Нидерландам будут опубликованы после закрытия избирательных участков в 21:00. Результаты для всего ЕС не ожидаются до вечера воскресенья, когда избирательные участки в Германии и других странах ЕС будут закрыты.

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