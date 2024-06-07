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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Выборы в ЕС: в Нидерландах добились успеха ультраправые и левоцентристский альянс

Выборы в ЕС: в Нидерландах добились успеха ультраправые и левоцентристский альянс

Киев  •  УНН

7 июня 2024, 13:39  •  3585 просмотра

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В Нидерландах ультраправая Партия свободы Герта Вилдерса добилась значительного успеха на выборах в Европейский парламент, потенциально получив семь мест, согласно экзит-полам.

В Нидерландах, где 6 июня начались выборы в Европарламент, значительных успехов на этом голосовании добилась ультраправая Партия свободы Герта Вилдерса. Об этом говорят данные экзитполов, пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Как сообщается, эта политическая сила может рассчитывать на семь мест в законодательном органе ЕС.

Успешно выступил и левоцентристский альянс Партии труда и "Зеленых левых". У них есть возможность получить Европарламенте восемь мандатов.

Погрешность экзитполов составляет плюс-минус одно место.

Еще до объявления результатов голосования Вилдерс уже назвал свою партию самым большим победителем. Партия свободы во главе с Вилдерсом, как и многие другие ультраправые партии, будет стремиться ограничить полномочия Брюсселя посредством влияния на институты ЕС через Европарламент, отмечает издание.

"Если вы хотите менять политику предоставления убежища, вы должны оказывать влияние на Европейский Союз со всеми его руководящими принципами, которыми мы связаны. И, если вы хотите это изменить, вам необходимо иметь сильное присутствие в Европейском парламенте, и быть уверенными, что в случае необходимости, мы сможем изменить европейские директивы, чтобы отвечать за нашу собственную иммиграционную политику и политику предоставления убежища", - указал Вилдерс.

Общаясь с журналистами после голосования нидерландские избиратели высказывали неоднозначные мнения как относительно политики ЕС, так и позиции Вилдерса, пишет издание.

Полгода назад Партия свободы Герта Вилдерса, известная своей антиисламской и антимигрантской риторикой, одержала внушительную победу на парламентских выборах в Нидерландах. Впрочем, как отмечает издание, во многих странах Евросоюза сторонников популистов становится все больше.

Сообщается, что явка на выборах в Нидерландах составила 47%, что на 5% выше, чем в 2019 году. Всего Нидерландам положено 31 место в Европарламенте, где заседают 720 депутатов.

В пятницу, 7 июня, выборы в Европарламент проходят в Ирландии. Граждане страны также выберут мэра Лимерика и членов городских и окружных советов в 31 муниципалитете.

На европейских выборах в Ирландии могут голосовать только граждане страны. А на выборах в местные органы управления - все прожившие в Ирландии больше полугода.

Избирательные участки открылись в 7 утра и закроются в 22:00. Ирландия отправит в Европарламент 14 депутатов депутатов, что составит 2% от палаты из 720 мест. На выборах определятся также 949 мест членов городских и окружных советов в 31 муниципалитете, а жители Лимерика впервые выберут своего мэра.

Рекордное количество крайне правых кандидатов, как указано, участвует в выборах в местные советы и Европейский парламент, но неясно, многие ли из них будут избраны и присоединятся ли они к ожидаемому всплеску крайне правых по всей Европе.

Партии правящей коалиции попытались нейтрализовать угрозу путем ужесточения риторики и мер против мигрантов и просителей убежища. Крайне правые также несколько сдали свои позиции из-за увеличения числа кандидатов, которые разделят их голоса, отмечает издание.

Как сообщает Radio Prague International, также в пятницу выборы в Европейский парламент начались в Чехии.

В пятницу и субботу для голосования на выборах в Европарламент будут открыты все 14 800 избирательных участков по всей Чешской Республике. Чехам предоставлен выбор из 30 партий и коалиций. Наибольшие шансы на успех, как указано, имеют фракции, представленные в Палате депутатов парламента. Голосовать можно только за кандидата от партии, действующей в Чешской Республике. Проголосовать можно будет с 14:00 до 22:00 в пятницу либо в субботу с 08:00 до 14:00. Результаты будут объявлены только в полночь в воскресенье.

Активность чешских избирателей на выборах в ЕП, как указано, может составить около 30%, традиционно меньше всего из всех видов выборов. В этот раз у граждан Чехии есть выбор из 674 кандидатов, однако только 21 из них может занять кресла евродепутатов.

Напомним

В день голосования в Нидерландах были совершены скоординированные кибератаки на сайты по меньшей мере трех политических партий. Ответственность за это взяла на себя пророссийская хакерская группа HackNeT.

Дополнение

Результаты голосования на европейских выборах станут известны после закрытия избирательных участков во всех странах ЕС. Последний день голосования - девятое июня. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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