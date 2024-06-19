Опонент Орбана приєднується до Європарламенту, на тлі відмови для "Фідес" угорського прем’єра
Київ • УНН
Партія Віктора Орбана "Fidesz" може бути не прийнята до групи Європейського парламенту, в той час як його опонент Петера Мадяр та його "Партія поваги та свободи" (TISZA) приєднається до групи Європейської народної партії після голосування в Брюсселі.
Партію Орбана "Fidesz" можуть не взяти у групу Європарламенту. Водночас, "Партія поваги та свободи" Петера Мадьяра (TISZA), опонента Віктора Орбана, приєднається до європейської групи після голосування в Брюсселі у вівторок. Пише УНН із посиланням на Euronews та Corriere Roma.
Деталі
Прем'єр-міністр Італії Джорджіа Мелоні, голова Європарламенту поки не узгоджує приєдннаня до європартії "Європейські консерватори і реформісти" (ERC) політичної сили прем’єра Угорщини Віктора Орбана "Угорський громадянський союз" (Fidesz). Орбан розраховував приєднатися до її групи, але, Мелоні не підтримує це рішення, оскільки "тут більше недоліків, ніж переваг", пише політичний оглядач Corriere Roma.
Стало також відомо, що опонент Віктора Орбана приєднується до ЄНП у Європарламенті: "Партія поваги та свободи" Петера Мадьяра (TISZA) приєднається до європейської групи після голосування в Брюсселі у вівторок, пише Euronews. Сім депутатів Європарламенту від TISZA, обраних на останніх європейських виборах, сидітимуть у найбільшій фракції парламенту.
Довідка
Петер Мадьяр, колишній член правого уряду Орбана, шокував Угорщину на початку 2023 року, засудивши те, що він назвав "мафіозною державою", розкривши свій особистий досвід роботи з корупцією та пропагандистською машиною Орбана, пише Euronews.
Нагадаємо
УНН повідомляв, що у таких країнах, як Угорщина, Словаччина, Польща, Румунія та Болгарія, крайні праві партії втратили голоси на виборах до Європарламенту.