В рф формируют подразделение "шторм гладиатор": элитных смертников тренируют бывшие "вагнеровцы" и кадыровцы
Киев • УНН
россия сформировала новое специальное штурмовое подразделение под названием "шторм гладиатор", состоящее из сотен заключенных, завербованных для участия в войне против Украины.
На рф из завербованных на войну против Украины заключенных сформировали новый штурмовой специальный отряд "шторм гладиатор", передает УНН со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.
Отмечается, что это привилегированный полусекретный батальон, который состоит из нескольких сотен осужденных с боевым опытом, и назван "гладиаторами" в честь бывшего генерала 58-й армии с позывным "спартак".
"Командует батальоном осужденный за жестокое убийство экс-полицейский. В данное подразделение отбирают людей с высоким уровнем физической подготовки, опытом службы в силовых структурах, а также ветеранов боевых действий. Кроме этого, на учебном полигоне "гладиаторов" тренируют, в частности, бывшие "вагнеровцы" и кадыровцы из подразделения собр "Ахмата", что является составляющей росгвардии", - говорится в сообщении.
россия отправляет росгвардейцев на временно оккупированные территории Украины для принуждения к голосованию на фейковых выборах - Центр нацсопротивления29 январь 2024, 15:41 • 31323 просмотра
В рф формируют подразделение "шторм гладиатор": элитных смертников тренируют бывшие "вагнеровцы" и кадыровцы
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