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росія збирається мобілізувати у 2024 році 400 тисяч осіб - ЗМІ

росія збирається мобілізувати у 2024 році 400 тисяч осіб - ЗМІ

Київ • УНН

 • 22836 перегляди

росія планує набрати 400 000 додаткових солдатів у 2024 році без оголошення загальної мобілізації, за словами українських чиновників, на яких посилається Financial Times.

росія без оголошення загальної мобілізації збирається відправити у 2024 році до війська 400 тис. осіб. Про це з посиланням на неназваних українських чиновників пише видання Financial Times, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що за рік росія випустила 4 мільйони артилерійських снарядів і кілька сотень танків. Цього року вона завербує ще 400 000 чоловіків, не вдаючись до повномасштабної мобілізації, прогнозують українські чиновники.

рф відновлює свою військову промисловість зі швидкістю, яку багато хто на Заході вважав неможливою.

Хоча російська армія інтенсивно дислокована в Україні та зазнала величезних втрат протягом двох років конфлікту, більшість західних чиновників очікують, що вона зможе відновити свої сили протягом п’яти-шести років,

- йдеться в матеріалі.

Видання наголошує, що Захід б’є на сполох через войовничі наміри росії.

Її сухопутні сили в Україні деградували, але її військово-повітряні сили та флот в основному недоторкані, і росія все ще є великою ядерною державою,

- цитує видання неназваного британського чиновника.

Нагадаємо

Британська розвідка повідомляє, що росія збільшить військові витрати у 2024 році, одночасно зменшуючи внески до соціальних фондів і збільшуючи внутрішні податки та борг.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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