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Кейт Миддлтон объявила тему ежегодного рождественского концерта в Вестминстерском аббатстве

Киев • УНН

 • 204 просмотра

В этом году концерт посвятят силе любви, доброты и поддержки в трудные времена. Мероприятие состоится в декабре с участием более 1500 гостей.

Кейт Миддлтон объявила тему ежегодного рождественского концерта в Вестминстерском аббатстве

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон объявила тему своего ежегодного рождественского концерта "Вместе на Рождество", который состоится в декабре в Вестминстерском аббатстве. В этом году мероприятие посвятят силе любви, доброты и поддержки людей в сложные времена. Об этом сообщает E! News со ссылкой на Королевский фонд принца Уильяма и Кейт, пишет УНН.

Детали

Кейт проведёт праздничную службу уже в шестой раз. Традиционно она собирает более 1500 гостей, среди которых люди, помогающие своим общинам и поддерживающие тех, кто в этом нуждается.

Организаторы подчеркнули, что главная идея нынешнего концерта — показать, как даже небольшие проявления заботы могут менять жизнь других.

Королевская семья и праздничные традиции

К Кейт традиционно присоединяются принц Уильям и их дети — 13-летний Джордж, 11-летняя Шарлотта и 8-летний Луи.

Помимо главного концерта в Вестминстерском аббатстве, по всей Великобритании проведут ещё 15 праздничных служб.

Трансляцию концерта покажут на телеканале ITV1 и платформе ITVX накануне Рождества.

В прошлом году особым моментом праздничной программы стал фортепианный дуэт Кейт и принцессы Шарлотты. Мать и дочь вместе исполнили композицию "Holm Sound" Эрланда Купера.

Самая масштабная поездка после лечения — Кейт присоединится к принцу Уильяму в Индии для вручения премии Earthshot15.11.26, 20:43 • 4406 просмотров

Степан Гафтко

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