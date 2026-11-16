Кейт Миддлтон объявила тему ежегодного рождественского концерта в Вестминстерском аббатстве

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон объявила тему своего ежегодного рождественского концерта "Вместе на Рождество", который состоится в декабре в Вестминстерском аббатстве. В этом году мероприятие посвятят силе любви, доброты и поддержки людей в сложные времена. Об этом сообщает E! News со ссылкой на Королевский фонд принца Уильяма и Кейт, пишет УНН.

Детали

Кейт проведёт праздничную службу уже в шестой раз. Традиционно она собирает более 1500 гостей, среди которых люди, помогающие своим общинам и поддерживающие тех, кто в этом нуждается.

Организаторы подчеркнули, что главная идея нынешнего концерта — показать, как даже небольшие проявления заботы могут менять жизнь других.

Королевская семья и праздничные традиции

К Кейт традиционно присоединяются принц Уильям и их дети — 13-летний Джордж, 11-летняя Шарлотта и 8-летний Луи.

Помимо главного концерта в Вестминстерском аббатстве, по всей Великобритании проведут ещё 15 праздничных служб.

Трансляцию концерта покажут на телеканале ITV1 и платформе ITVX накануне Рождества.

В прошлом году особым моментом праздничной программы стал фортепианный дуэт Кейт и принцессы Шарлотты. Мать и дочь вместе исполнили композицию "Holm Sound" Эрланда Купера.

Самая масштабная поездка после лечения — Кейт присоединится к принцу Уильяму в Индии для вручения премии Earthshot