Атака рф на Конотоп: коли буде світло - не прогнозують, вода погодинно

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Київ • УНН

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У Конотопі пошкоджено енергетичну інфраструктуру, навчальні та медичні заклади. Електропостачання критичне, вода подаватиметься погодинно, є постраждалі, рух трамваїв обмежено.

У Конотопі у Сумській області внаслідок атаки російських військ пошкоджено енергетичну інфраструктуру, навчальні та медичні заклади. Ситуація з електропостачанням просто критична, вода подаватиметься погодинно, є постраждалі, рух трамваїв обмежено, повідомив Конотопський міський голова Артем Семеніхін у четвер, пише УНН.

Електропостачання

"Ситуація з електропостачанням в Конотопі просто критична. Енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень", - написав Семеніхін у Telegram.

З його слів, енергетики "роблять все, більше навіть, чим можливо, щоби дати світло в лікарню і на водоканал".

"Коли з'явиться електрика в домівках мешканців хоча б погодинно - ніхто не візьметься спрогнозувати", - повідомив мер.

Водопостачання

"Вода подаватиметься погодинно, точний графік водопостачання буде оприлюднено зранку", - зазначив Семеніхін.

По постраждалих

"Усі хірурги міста знаходяться на роботі. Звернення від постраждалих продовжують надходити. На даний час госпіталізовано двох чоловіків. Один з них в дуже критичному стані (кома). До слова сказати, той, що в комі, якраз їхав рятувати людей…" - зазначив Семеніхін.

Освіта

"Пошкоджено велика кількість навчальних закладів. Точної кількості на цей момент невідомо. Але пошкодження в основному це вибиті вікна (дуже велика кількість) і двері. Завтра дитячі садки працюватимуть в режимі чергових груп", - вказав Семеніхін.

Медицина

"Пошкоджено будівлі (в основному вибиті вікна) у великої кількості лікувальних корпусів. Медичне обладнання серйозної шкоди немає. Лікарні працюють", - повідомив мер.

Транспорт

"Знищено ділянку трамвайної колії в центрі міста. Рух трамваїв буде обмежено. Лише маршрут номер три", - вказав міський голова.

Росія атакувала Конотопську громаду: 13 поранених12.09.24, 06:28 • 23870 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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