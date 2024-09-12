Оккупанты ночью ударили БПЛА и обстреляли два поселка на Харьковщине: есть повреждения
Киев • УНН
Российские войска ночью нанесли удар БПЛА по Золочеву, повредив дом и газовые сети. В Боровой из-за обстрела горел разрушенный жилой дом. В Купянске вражеским ударом разрушен магазин.
В Харьковской области российские войска в ночь на 12 сентября нанесли удар БПЛА по поселку Золочев, в результате чего повреждены, в частности, газовые сети. Также ночью из-за обстрела Боровой горел разрушенный жилой дом. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
12 сентября 04:20 войсками рф был нанесен удар БПЛА по поселку Золочев. В результате поврежден частный дом, хозяйственные постройки и газовые сети
Также, по его словам, ночью в поселке Боровая в результате вражеского обстрела горели конструктивные элементы разрушенного 2-этажного жилого дома.
За прошедшие сутки на Харьковщине были зафиксированы такие атаки рф:
- 23:15 Богодуховский р-н., Золочевская ТГ., обстрел за пределами с. Березовка, и с. Калиновое. Без разрушений и пострадавших.
- 16:00 Купянский р-н, г. Купянск. В результате вражеского обстрела КАБ полностью разрушен магазин.
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