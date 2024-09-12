россияне днем ударили по Боровой в Харьковской области: есть погибший и 7 пострадавших
Киев • УНН
Оккупанты обстреляли пгт Боровую в Харьковской области. Ранены 64-летняя женщина и мужчина, повреждены здания. На месте работают спасатели, тушат пожары в жилых домах и магазинах.
В Харьковской области российские войска обстреляли поселок Боровую в Харьковской области, погиб 1 гражданский, 7 человек пострадали, повреждены дома и магазины, враг применил тактику двойного удара, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Оккупанты в 12:40 ударили по пгт Боровой Изюмского района. (...) К сожалению, погиб гражданский мужчина. Количество пострадавших возросло до семи. Враг применил тактику двойного удара
Он указывал также, что среди пострадавших 64-летняя женщина, госпитализированная в больницу, а также ранен гражданский мужчина.
"Есть возгорания домов и магазинов", - отметил глава ОВА.
Окупанти вночі вдарили БПЛА та обстріляли два селища на Харківщині: є пошкодження 12 сентября 2024, 06:42 • 14979 просмотров