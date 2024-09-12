Харківщина: кількість постраждалих від удару рф по Боровій зросла до 9
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу селища Борова на Харківщині загинуло двоє людей, 9 отримали поранення. Російські війська завдали повторного удару, коли рятувальники прибули ліквідовувати пожежу.
У результаті удару рф по Боровій, що на Харківщині, кількість постраждалих зросла до 9, передає УНН із посиланням на прокуратуру Харківської області.
"... станом на 19:20 кількість поранених зросла до 9. За медичною допомогою звернулись ще дві людини", - йдеться у повідомленні.
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За даними слідства, 12 вересня близько 12:40 збройні сили рф масовано обстріляли селище Борова Ізюмського району. Загорілись житлові будинки. Коли рятувальники прибули на місце ліквідовувати пожежу, російська армія завдала повторний удар.
Внаслідок ворожих атак загинули двоє людей: 76-річний чоловік та 55-річна жінка. Отримали поранення 7 людей, серед них троє рятувальників.
Вчергове окупанти вдарили виключно по цивільній інфраструктурі: у селищі пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди, магазини.
За попередніми даними, війська рф вдарили по населеному пункту з РСЗВ "Торнадо-С".
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.