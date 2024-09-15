Тушение более 70 пожаров на открытых территориях и в природных экосистемах сейчас продолжается на Харьковщине - ГСЧС
Киев • УНН
ГСЧС сообщает о ликвидации многочисленных пожаров во всех районах Харьковской области и части Харькова. Горит сухая трава, камыш, мусор. Тушение осложняется ветром и заминированностью деоккупированных территорий.
Сейчас на Харьковщине продолжается ликвидация более 70 пожаров на открытых территориях и в природных экосистемах. Горит сухая трава, камыш, хвойная подстилка, мусор и сухие опавшие листья. Пожары произошли на территории всех районов области и некоторых районов Харькова. Об этом сообщает ГСЧС в Харьковской области, передает УНН.
Сейчас на Харьковщине продолжается ликвидация более 70 пожаров на открытых территориях и в природных экосистемах. Горит сухая трава, камыш, хвойная подстилка, мусор и сухие опавшие листья. Пожары произошли на территории всех районов области и в Салтовском, Новобаварском, Немышлянском, Холодногорском и Слободском районах города Харькова. К их ликвидации привлечены подразделения ГСЧС, местных и добровольных пожарных команд, лесхозов,
Отмечается, что порывы ветра способствуют распространению пламени на большие площади, а на деоккупированной территории области тушение осложняется большой заминированностью вражескими взрывоопасными предметами.
Напомним
Террористы обстреляли населенные пункты Куриловской громады на Харьковщине. В селах Новоосиново и Подолы вспыхнули хозяйственные постройки, автомобиль и сухостой, общая площадь пожара составила более 5 га.