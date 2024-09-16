На Полтавщине спасатели борются с масштабным лесным пожаром: площадь около 100 га

На Полтавщине спасатели пытаются ликвидировать масштабный лесной пожар на площади около 100 га. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

В Полтавском районе вблизи села Малая Перещепина продолжается ликвидация крупного лесного пожара, охватившего площадь около 100 гектаров. Информация о возгорании поступила в спасательные службы сегодня в 16:40.

На месте происшествия активно работают спасатели и работники лесного хозяйства, чтобы остановить распространение огня.

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