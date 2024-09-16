На Полтавщине спасатели борются с масштабным лесным пожаром: площадь около 100 га
Киев • УНН
В Полтавском районе возле села Малая Перещепина продолжается ликвидация лесного пожара на площади около 100 га. Спасатели и работники лесного хозяйства активно работают над остановкой распространения огня.
На Полтавщине спасатели пытаются ликвидировать масштабный лесной пожар на площади около 100 га. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
В Полтавском районе вблизи села Малая Перещепина продолжается ликвидация крупного лесного пожара, охватившего площадь около 100 гектаров. Информация о возгорании поступила в спасательные службы сегодня в 16:40.
На месте происшествия активно работают спасатели и работники лесного хозяйства, чтобы остановить распространение огня.
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