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Вогонь пройшов уже майже 700 га: на Полтавщині другу добу гасять масштабну лісову пожежу

Вогонь пройшов уже майже 700 га: на Полтавщині другу добу гасять масштабну лісову пожежу

Київ • УНН

 • 11962 перегляди

У Полтавській області рятувальники борються з великою лісовою пожежею, що охопила 680 га. Евакуйовано 57 пасажирів потяга та 7 місцевих жителів, залучено 411 рятувальників та 67 одиниць техніки.

На Полтавщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі, яка розпочалась ще 15 вересня. Загальна площа пройдена вогнем близько 680 га. Про це пише УНН з посиланням на регіональне управління ДСНС.

Деталі

Загальна площа пройдена вогнем близько 680 га. Наразі горить суха рослинність та лісова підстилка на площі близько 70 га

- резюмували надзвичайники. 

Рятувальники евакуювали 57 пасажирів електропотяга сполученням "Полтава-Кобеляки". Місцевими органами влади евакуйовано 7 мешканців с. Маньківка.

До гасіння пожежі залучено 411 чоловік особового складу та 67 одиниць техніки.

У Черкаській області другий день триває лісова пожежа на 20 га16.09.24, 09:06 • 13737 переглядiв

Попередньо, внаслідок пожежі пошкоджені приватні будинки та споруди, кількість встановлюється 

- підсумовують у ДСНС. 

Доповнення

У Міндовкіллі зауважили, що пожежа розпочалась  ще 15 вересня близько 16.40 на території лісового фонду Малоперещепинському лісництва та інших користувачів. Через надзвичайно сильні пориви вітру, вогонь швидко перекинувся на великі площі, пожежею пройдено понад 500 га лісу.

На гасіння пожежі залучені сили та засоби філії "Полтавське лісове господарство", служб ДСНС, пожежні потяги. Гасіння пожежі тривало всю ніч і нині продовжується

- додають у відомстві. 

Нагадаємо

Вчора УНН повідомляв про лісову пожежу у Полтавській області поблизу села Мала Перещепина. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Кримінал та НП

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