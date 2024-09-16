Вогонь пройшов уже майже 700 га: на Полтавщині другу добу гасять масштабну лісову пожежу
Київ • УНН
У Полтавській області рятувальники борються з великою лісовою пожежею, що охопила 680 га. Евакуйовано 57 пасажирів потяга та 7 місцевих жителів, залучено 411 рятувальників та 67 одиниць техніки.
На Полтавщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі, яка розпочалась ще 15 вересня. Загальна площа пройдена вогнем близько 680 га. Про це пише УНН з посиланням на регіональне управління ДСНС.
Деталі
Загальна площа пройдена вогнем близько 680 га. Наразі горить суха рослинність та лісова підстилка на площі близько 70 га
Рятувальники евакуювали 57 пасажирів електропотяга сполученням "Полтава-Кобеляки". Місцевими органами влади евакуйовано 7 мешканців с. Маньківка.
До гасіння пожежі залучено 411 чоловік особового складу та 67 одиниць техніки.
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Доповнення
У Міндовкіллі зауважили, що пожежа розпочалась ще 15 вересня близько 16.40 на території лісового фонду Малоперещепинському лісництва та інших користувачів. Через надзвичайно сильні пориви вітру, вогонь швидко перекинувся на великі площі, пожежею пройдено понад 500 га лісу.
На гасіння пожежі залучені сили та засоби філії "Полтавське лісове господарство", служб ДСНС, пожежні потяги. Гасіння пожежі тривало всю ніч і нині продовжується
Нагадаємо
Вчора УНН повідомляв про лісову пожежу у Полтавській області поблизу села Мала Перещепина.