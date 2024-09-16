У Черкаській області другий день триває лісова пожежа на 20 га

ukenru
08:43 • 20407 перегляди

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 92750 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 141647 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 194643 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 146539 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 129581 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 125144 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 164656 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76861 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84907 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.5 м/с
87 %
749 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 79832 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 73817 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 71691 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 72075 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 67328 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 49971 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 194620 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 164648 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 198228 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 531744 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 3165 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 12042 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 20853 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 43535 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 42203 перегляди
Актуальне
У Черкаській області другий день триває лісова пожежа на 20 га

У Черкаській області другий день триває лісова пожежа на 20 га

Київ • УНН

 • 13737 перегляди

У Вергунах Черкаської області ліквідовують пожежу лісової підстилки на площі 20 га. Причиною стало необережне поводження з вогнем, за що передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

У Вергунах Черкаської області ліквідовують пожежу лісової підстилки на площі 20 га, причиною стало необережне поводження з вогнем, повідомив у понеділок у Telegram голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.  

Відучора триває ліквідація пожежі лісової підстилки у Вергунах. Це лихо накоїло чиєсь необережне поводження з вогнем. Пожежу вдалось локалізувати на 20 га. Наслідки уточнюються

- зазначив голова ОВА.

І нагадав, що за спалювання сухої трави, листя і подібного передбачені як штрафи, так і кримінальна відповідальність.

За даними ГУ ДСНС в області, повідомлення про те, що у селі Вергуни зайнялась лісова підстилка, отримали 15 вересня о 12:40. Через сильні пориви вітру, як вказано, вогонь швидко розповсюджувався.

На Полтавщині рятувальники борються з масштабною лісовою пожежею: площа близько 100 га16.09.24, 00:28 • 17042 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.66
Bitcoin
$86,479.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.01
Золото
$3,044.26
Ethereum
$2,055.54