У Черкаській області другий день триває лісова пожежа на 20 га
Київ • УНН
У Вергунах Черкаської області ліквідовують пожежу лісової підстилки на площі 20 га. Причиною стало необережне поводження з вогнем, за що передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.
У Вергунах Черкаської області ліквідовують пожежу лісової підстилки на площі 20 га, причиною стало необережне поводження з вогнем, повідомив у понеділок у Telegram голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.
Відучора триває ліквідація пожежі лісової підстилки у Вергунах. Це лихо накоїло чиєсь необережне поводження з вогнем. Пожежу вдалось локалізувати на 20 га. Наслідки уточнюються
І нагадав, що за спалювання сухої трави, листя і подібного передбачені як штрафи, так і кримінальна відповідальність.
За даними ГУ ДСНС в області, повідомлення про те, що у селі Вергуни зайнялась лісова підстилка, отримали 15 вересня о 12:40. Через сильні пориви вітру, як вказано, вогонь швидко розповсюджувався.
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