В Черкасской области второй день продолжается лесной пожар на 20 га
Киев • УНН
В Вергунах Черкасской области ликвидируют пожар лесной подстилки на площади 20 га. Причиной стало неосторожное обращение с огнем, за что предусмотрена административная и уголовная ответственность.
В Вергунах Черкасской области ликвидируют пожар лесной подстилки на площади 20 га, причиной стало неосторожное обращение с огнем, сообщил в понедельник в Telegram глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.
Со вчерашнего дня продолжается ликвидация пожара лесной подстилки в Вергунах. Это бедствие повлекло чье-то неосторожное обращение с огнем. Пожар удалось локализовать на 20 га. Последствия уточняются
И напомнил, что за сжигание сухой травы, листьев и подобного предусмотрены как штрафы, так и уголовная ответственность.
По данным ГУ ГСЧС в области, сообщение о том, что в селе Вергуны занялась лесная подстилка, получили 15 сентября в 12:40. Из-за сильных порывов ветра, как указано, огонь быстро распространялся.
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