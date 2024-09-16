В Черкасской области второй день продолжается лесной пожар на 20 га

В Вергунах Черкасской области ликвидируют пожар лесной подстилки на площади 20 га, причиной стало неосторожное обращение с огнем, сообщил в понедельник в Telegram глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.

Со вчерашнего дня продолжается ликвидация пожара лесной подстилки в Вергунах. Это бедствие повлекло чье-то неосторожное обращение с огнем. Пожар удалось локализовать на 20 га. Последствия уточняются - отметил глава ОВА.

И напомнил, что за сжигание сухой травы, листьев и подобного предусмотрены как штрафы, так и уголовная ответственность.

По данным ГУ ГСЧС в области, сообщение о том, что в селе Вергуны занялась лесная подстилка, получили 15 сентября в 12:40. Из-за сильных порывов ветра, как указано, огонь быстро распространялся.

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