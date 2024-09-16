В Черкасской области второй день продолжается лесной пожар на 20 га

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Силы ПВО работают на Киевщине из-за вражеских БпЛА

Силы ПВО работают на Киевщине из-за вражеских БпЛА

  •  71991 просмотра
Оккупанты ударили по Харькову: возросло количество пострадавших до 43 человек

Оккупанты ударили по Харькову: возросло количество пострадавших до 43 человек

  •  69758 просмотра
В Хмельницкой области произошли взрывы: объявлена воздушная тревога

В Хмельницкой области произошли взрывы: объявлена воздушная тревога

  •  74868 просмотра
Филиппины будут постоянно разворачивать суда на спорной отмели Сабина

Филиппины будут постоянно разворачивать суда на спорной отмели Сабина

  •  62049 просмотра
Мексика вводит выборность судей через судебную реформу

Мексика вводит выборность судей через судебную реформу

  •  69724 просмотра
публикации
Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

14 сентября 2024, 13:41  •  134114 просмотра
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
Эксклюзив

13 сентября 2024, 15:25  •  150928 просмотра
Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

13 сентября 2024, 14:18  •  145784 просмотра
В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
Эксклюзив

13 сентября 2024, 09:51  •  147880 просмотра
Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

13 сентября 2024, 09:05  •  152116 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

13 сентября 2024, 18:14  •  130076 просмотра
«Мы создали историю": Криштиану Роналду набрал миллиард подписчиков в соцсетях

«Мы создали историю": Криштиану Роналду набрал миллиард подписчиков в соцсетях

13 сентября 2024, 16:05  •  95399 просмотра
Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

12 сентября 2024, 16:11  •  106822 просмотра
"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

12 сентября 2024, 13:53  •  107420 просмотра
Тейлор Свифт установила рекорд на MTV VMA 2024: как прошло шоу

Тейлор Свифт установила рекорд на MTV VMA 2024: как прошло шоу

12 сентября 2024, 11:00  •  111375 просмотра
Актуальное
В Черкасской области второй день продолжается лесной пожар на 20 га

В Черкасской области второй день продолжается лесной пожар на 20 га

Киев  •  УНН

16 сентября 2024, 06:06  •  6028 просмотра

Read in English

В Вергунах Черкасской области ликвидируют пожар лесной подстилки на площади 20 га. Причиной стало неосторожное обращение с огнем, за что предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В Вергунах Черкасской области ликвидируют пожар лесной подстилки на площади 20 га, причиной стало неосторожное обращение с огнем, сообщил в понедельник в Telegram глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.  

Со вчерашнего дня продолжается ликвидация пожара лесной подстилки в Вергунах. Это бедствие повлекло чье-то неосторожное обращение с огнем. Пожар удалось локализовать на 20 га. Последствия уточняются

- отметил глава ОВА.

И напомнил, что за сжигание сухой травы, листьев и подобного предусмотрены как штрафы, так и уголовная ответственность.

По данным ГУ ГСЧС в области, сообщение о том, что в селе Вергуны занялась лесная подстилка, получили 15 сентября в 12:40. Из-за сильных порывов ветра, как указано, огонь быстро распространялся.

На Полтавщині рятувальники борються з масштабною лісовою пожежею: площа близько 100 га15 сентября 2024, 21:28 • 14889 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
Эксклюзив
Адаптация детей-переселенцев в новых общинах неразрывно связана с интеграцией их родителей - детский психолог
  •  2909 просмотра

Адаптация детей-переселенцев в новых общинах неразрывно связана с интеграцией их родителей - детский психолог

Эксклюзив
Произойдут внутренние изменения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 сентября
  •  41535 просмотра

Произойдут внутренние изменения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 сентября

Еще 103 украинских воинов вернулись из российского плена
14 сентября 2024, 11:22  •  115796 просмотра

Еще 103 украинских воинов вернулись из российского плена

Проект Госбюджета-2025: курс - 45 грн/доллар, инфляция - 9,5%, ВВП - 2,7%
13 сентября 2024, 18:56  •  124217 просмотра

Проект Госбюджета-2025: курс - 45 грн/доллар, инфляция - 9,5%, ВВП - 2,7%

Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные
13 сентября 2024, 18:14  •  130079 просмотра

Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

Правительство утвердило проект Госбюджета-2025: основные показатели
13 сентября 2024, 17:40  •  107914 просмотра

Правительство утвердило проект Госбюджета-2025: основные показатели

Эксклюзив
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
13 сентября 2024, 15:25  •  150928 просмотра

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Зеленский хочет представить мирный план Конгрессу США: "Некоторые шаги зависят он них"
13 сентября 2024, 14:30  •  62237 просмотра

Зеленский хочет представить мирный план Конгрессу США: "Некоторые шаги зависят он них"

Эксклюзив
Юрист о законопроекте о видеомониторинге: вводит тоталитарный контроль и создает риск утечки данных
13 сентября 2024, 12:56  •  53906 просмотра

Юрист о законопроекте о видеомониторинге: вводит тоталитарный контроль и создает риск утечки данных

Эксклюзив
Детям, которые переехали во время войны, трудно адаптироваться, если они учатся онлайн - глава образовательного комитета ВР
13 сентября 2024, 11:51  •  46332 просмотра

Детям, которые переехали во время войны, трудно адаптироваться, если они учатся онлайн - глава образовательного комитета ВР

Популярные

Мексика вводит выборность судей через судебную реформу

Мексика вводит выборность судей через судебную реформу

  •  69724 просмотра
Филиппины будут постоянно разворачивать суда на спорной отмели Сабина

Филиппины будут постоянно разворачивать суда на спорной отмели Сабина

  •  62049 просмотра
В Хмельницкой области произошли взрывы: объявлена воздушная тревога

В Хмельницкой области произошли взрывы: объявлена воздушная тревога

  •  74868 просмотра
Оккупанты ударили по Харькову: возросло количество пострадавших до 43 человек

Оккупанты ударили по Харькову: возросло количество пострадавших до 43 человек

  •  69758 просмотра
Силы ПВО работают на Киевщине из-за вражеских БпЛА

Силы ПВО работают на Киевщине из-за вражеских БпЛА

  •  71991 просмотра

Публикации

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

14 сентября 2024, 13:41  •  134114 просмотра
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
Эксклюзив

13 сентября 2024, 15:25  •  150928 просмотра
Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

13 сентября 2024, 14:18  •  145784 просмотра
В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
Эксклюзив

13 сентября 2024, 09:51  •  147880 просмотра
Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

13 сентября 2024, 09:05  •  152116 просмотра

Война

Враг 21 раз обстрелял населенные пункты Донетчины: один погибший и 7 раненых

Враг 21 раз обстрелял населенные пункты Донетчины: один погибший и 7 раненых

  •  221 просмотра
Плетенчук о выходе 16 кораблей рф в море: россияне могли почувствовали себя неуютно в новороссийске

Плетенчук о выходе 16 кораблей рф в море: россияне могли почувствовали себя неуютно в новороссийске

  •  2437 просмотра
Армия рф обстреляла 6 громад Сумщины: 25 взрывов за ночь и утро

Армия рф обстреляла 6 громад Сумщины: 25 взрывов за ночь и утро

  •  4768 просмотра
В Одессе задержали агента рф, который шпионил за мобильными группами ПВО и штурмовой бригадой "Лють"

В Одессе задержали агента рф, который шпионил за мобильными группами ПВО и штурмовой бригадой "Лють"

  •  4778 просмотра
В Кировоградской области во время воздушной тревоги отработали защитники неба, обошлось без последствий

В Кировоградской области во время воздушной тревоги отработали защитники неба, обошлось без последствий

  •  8236 просмотра

политика

рф использует очередное покушение на Трампа против Украины в информационном поле - ЦПД СНБО

рф использует очередное покушение на Трампа против Украины в информационном поле - ЦПД СНБО

  •  10312 просмотра
Латвия передаст Украине британские бронированные машины CVR(T)

Латвия передаст Украине британские бронированные машины CVR(T)

  •  10985 просмотра
На этой неделе нардепы планируют заняться расширением полномочий Счетной палаты: орган сможет проводить аудит НБУ

На этой неделе нардепы планируют заняться расширением полномочий Счетной палаты: орган сможет проводить аудит НБУ

  •  10110 просмотра
Филиппины будут постоянно разворачивать суда на спорной отмели Сабина

Филиппины будут постоянно разворачивать суда на спорной отмели Сабина

  •  62049 просмотра
Стрельба во Флориде: правоохранители считают целью Трампа - CNN

Стрельба во Флориде: правоохранители считают целью Трампа - CNN

  •  73980 просмотра

Война

Враг 21 раз обстрелял населенные пункты Донетчины: один погибший и 7 раненых

Враг 21 раз обстрелял населенные пункты Донетчины: один погибший и 7 раненых

  •  221 просмотра
Плетенчук о выходе 16 кораблей рф в море: россияне могли почувствовали себя неуютно в новороссийске

Плетенчук о выходе 16 кораблей рф в море: россияне могли почувствовали себя неуютно в новороссийске

  •  2437 просмотра
Армия рф обстреляла 6 громад Сумщины: 25 взрывов за ночь и утро

Армия рф обстреляла 6 громад Сумщины: 25 взрывов за ночь и утро

  •  4768 просмотра
В Одессе задержали агента рф, который шпионил за мобильными группами ПВО и штурмовой бригадой "Лють"

В Одессе задержали агента рф, который шпионил за мобильными группами ПВО и штурмовой бригадой "Лють"

  •  4778 просмотра
В Кировоградской области во время воздушной тревоги отработали защитники неба, обошлось без последствий

В Кировоградской области во время воздушной тревоги отработали защитники неба, обошлось без последствий

  •  8236 просмотра

политика

рф использует очередное покушение на Трампа против Украины в информационном поле - ЦПД СНБО

рф использует очередное покушение на Трампа против Украины в информационном поле - ЦПД СНБО

  •  10312 просмотра
Латвия передаст Украине британские бронированные машины CVR(T)

Латвия передаст Украине британские бронированные машины CVR(T)

  •  10985 просмотра
На этой неделе нардепы планируют заняться расширением полномочий Счетной палаты: орган сможет проводить аудит НБУ

На этой неделе нардепы планируют заняться расширением полномочий Счетной палаты: орган сможет проводить аудит НБУ

  •  10110 просмотра
Филиппины будут постоянно разворачивать суда на спорной отмели Сабина

Филиппины будут постоянно разворачивать суда на спорной отмели Сабина

  •  62049 просмотра
Стрельба во Флориде: правоохранители считают целью Трампа - CNN

Стрельба во Флориде: правоохранители считают целью Трампа - CNN

  •  73980 просмотра

Новости Бизнеса

Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" аккумулировал более 60 миллионов гривен на наземные роботизированные комплексы

Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" аккумулировал более 60 миллионов гривен на наземные роботизированные комплексы

13 сентября 2024, 09:21  •  67298 просмотра
На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

10 сентября 2024, 06:41  •  108243 просмотра
II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

9 сентября 2024, 12:53  •  109346 просмотра

Экономика

Курс валют на 16 сентября: гривна продолжает девальвировать

Курс валют на 16 сентября: гривна продолжает девальвировать

  •  13895 просмотра
В Украине отменили отключение света на понедельник - Укрэнерго

В Украине отменили отключение света на понедельник - Укрэнерго

  •  35203 просмотра
Error 42: something went wrong

Error 42: something went wrong

  •  81885 просмотра
Почти 40 населенных пунктов подверглись обесточиванию из-за погодных условий - Минэнерго

Почти 40 населенных пунктов подверглись обесточиванию из-за погодных условий - Минэнерго

  •  38249 просмотра
Энергообъекты в 4 областях атакованы врагом за прошедшие сутки, продолжается масштабное восстановление

Энергообъекты в 4 областях атакованы врагом за прошедшие сутки, продолжается масштабное восстановление

  •  70931 просмотра

Киев

Над Украиной ночью сбили 53 из 56 "шахедов", еще три потеряны

Над Украиной ночью сбили 53 из 56 "шахедов", еще три потеряны

  •  18863 просмотра
Дожди и до 28° тепла: прогноз погоды на сегодня

Дожди и до 28° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  13742 просмотра
Киев отразил восьмую воздушную атаку в сентябре: ПВО уничтожила около 20 дронов

Киев отразил восьмую воздушную атаку в сентябре: ПВО уничтожила около 20 дронов

  •  26247 просмотра
Силы ПВО работают на Киевщине из-за вражеских БпЛА

Силы ПВО работают на Киевщине из-за вражеских БпЛА

  •  71991 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога: жителей просят идти в укрытие

В Киеве объявлена воздушная тревога: жителей просят идти в укрытие

  •  26853 просмотра