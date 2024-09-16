Огонь прошел уже почти 700 га: на Полтавщине вторые сутки тушат масштабный лесной пожар

На Полтавщине продолжается ликвидация масштабного лесного пожара, который начался еще 15 сентября. Общая площадь пройденная огнем около 680 га. Об этом пишет УНН со ссылкой на региональное управление ГСЧС.

Детали

Общая площадь пройденная огнем около 680 га. Сейчас горит сухая растительность и лесная подстилка на площади около 70 га - резюмировали чрезвычайники.

Спасатели эвакуировали 57 пассажиров электропоезда сообщением «Полтава-Кобеляки». Местными органами власти эвакуированы 7 жителей с. Маньковка.

К тушению пожара привлечено 411 человек личного состава и 67 единиц техники.

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Предварительно, в результате пожара повреждены частные дома и сооружения, количество устанавливается - подытоживают в ГСЧС.

Дополнение

В Миндовкилле отметили, что пожар начался еще 15 сентября около 16.40 на территории лесного фонда Малоперещепинского лесничества и других пользователей. Из-за чрезвычайно сильных порывов ветра, огонь быстро перекинулся на большие площади, пожаром пройдено более 500 га леса.

На тушение пожара привлечены силы и средства филиала «Полтавское лесное хозяйство», служб ГСЧС, пожарные поезда. Тушение пожара продолжалось всю ночь и сейчас продолжается - добавляют в ведомстве.

Напомним,

Вчера УНН сообщал о лесном пожаре в Полтавской области вблизи села Малая Перещепина.