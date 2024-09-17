Понад 60% пожеж в Україні виникають через військові дії – Міндовкілля
Київ • УНН
Міністерство захисту довкілля повідомляє, що більшість пожеж в Україні спричинені військовими діями. Через обстріли країна втрачає екосистеми, а збитки оцінюються в мільярди.
У міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів розповіли, що понад 60% пожеж виникають саме через російські обстріли. Про це розповів перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький в ефірі телемарафону, передає УНН.
Понад 60% пожеж в Україні виникають від військових дій, але і значна кількість пожеж, виникає через недбалі дії людей
За його словами, через російські обстріли, які спричиняють пожежу Україна втрачає екосистеми, а завдані збитки обраховуються мільярдами.
Нагадаємо
У Київській області сталася пожежа на складах, яку гасили декілька годин.