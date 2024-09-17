Более 60% пожаров в Украине возникают из-за военных действий - Минприроды

В министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов рассказали, что более 60% пожаров возникают именно из-за российских обстрелов. Об этом рассказал первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий в эфире телемарафона, передает УНН.

Более 60% пожаров в Украине возникают от военных действий, но и значительное количество пожаров, возникает из-за небрежных действий людей - рассказал Краснолуцкий.

По его словам, из-за российских обстрелов, которые вызывают пожар, Украина теряет экосистемы, а нанесенный ущерб исчисляется миллиардами.

Напомним,

В Киевской области произошел пожар на складах, который тушили несколько часов.