Киев • УНН
В Харьковской области бушуют лесные пожары на 14 локациях, преимущественно на деоккупированных территориях. Ситуация тяжелая из-за возможного заминирования, но контролируемая, привлечена техника и развернуты штабы наблюдения.
В Харьковской области продолжают бушевать лесные пожары. Сейчас огнем охвачено около 14 локаций в регионе, большинство из которых на территориях, которые могут быть заминированы. Впрочем ситуация контролируемая. Об этом рассказал председатель ОГА Олег Синегубов во вторник, передает УНН.
Сейчас огнем охвачено около 14 локаций в области, большинство из которых расположены на деоккупированных территориях, которые могут быть заминированы
По словам главы ОВА, причинами охвата такого количества локаций является значительное количество легковоспламеняющегося сухостоя; неухоженные дома с приусадебным участком, меньше оповещений о пожарах в связи с меньшим количеством постоянно проживающих жителей усложненные условия работы для спасателей.
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В регионе развернуты круглосуточные штабы и пункты наблюдения, в частности, проводится обследование дронами. На дежурстве есть пожарные поезда.
"Ситуация тяжелая, но контролируемая", - указал Синегубов.
Привлечена сельскохозяйственная техника для противодействия распространению огня.
По словам главы ОВА, сейчас происходит постоянная детонация снарядов на некоторых территориях.
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