В Харьковской области продолжают бушевать лесные пожары. Сейчас огнем охвачено около 14 локаций в регионе, большинство из которых на территориях, которые могут быть заминированы. Впрочем ситуация контролируемая. Об этом рассказал председатель ОГА Олег Синегубов во вторник, передает УНН.

Сейчас огнем охвачено около 14 локаций в области, большинство из которых расположены на деоккупированных территориях, которые могут быть заминированы - рассказал Синегубов.

По словам главы ОВА, причинами охвата такого количества локаций является значительное количество легковоспламеняющегося сухостоя; неухоженные дома с приусадебным участком, меньше оповещений о пожарах в связи с меньшим количеством постоянно проживающих жителей усложненные условия работы для спасателей.

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В регионе развернуты круглосуточные штабы и пункты наблюдения, в частности, проводится обследование дронами. На дежурстве есть пожарные поезда.

"Ситуация тяжелая, но контролируемая", - указал Синегубов.

Привлечена сельскохозяйственная техника для противодействия распространению огня.

По словам главы ОВА, сейчас происходит постоянная детонация снарядов на некоторых территориях.

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