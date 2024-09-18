В Торопце Тверской области в результате падения обломков беспилотника возник пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на губернатора Игоря Руденю. Где именно началось возгорание - не сообщается. Местные власти проводят эвакуацию населения, передает УНН.

Детали

Сообщение о пожаре, возникшем во время атаки БПЛА, было опубликовано в Telegram-канале администрации региона в 3:31 мск. Через 30 минут пресс-служба сообщила, что губернатор Руденя принял решение о «частичной эвакуации населения с территории, где ведет работу ПВО и локализуется пожар».

В сообщении пресс-службы отмечается, что системы ПВО продолжают отражение «массовой атаки беспилотников в небе над городом». Количество подавленных или уничтоженных БПЛА не сообщается.

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