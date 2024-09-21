«Скорее всего, нарушит наземные операции россии, особенно в курской области": в британской разведке оценили поражение склада боеприпасов в торопке

Удар беспилотниками по складу боеприпасов в населенном пункте Торопец тверской области рф скорее всего, нарушит наземные операции россии, особенно в курской области. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании на основе данных разведки, сообщает УНН.

Детали

«Ночью с 17 на 18 сентября 2024 года Украина осуществила успешный односторонний удар беспилотным летательным аппаратом по стратегическому складу боеприпасов Торопец в тверской области России, примерно в 500 км от Украины. Этот склад является местом хранения 107-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления россии, и почти наверняка хранил боеприпасы различного калибра для фронтового использования, а также ракеты и планирующие бомбы, которые использовались на близлежащих аэродромах. Сообщается, что здесь также хранились боеприпасы, закупленные в Северной Корее», - говорится в отчете.

Отмечается, что отремонтированный в 2018 году склад является одним из крупнейших стратегических складов боеприпасов россии, который непосредственно поддерживает ее операции в Украине, сохраняя более 30 тыс. тонн боеприпасов.

В британской разведке считают, что причиной поражения склада стало ненадлежащее хранение старых боеприпасов, которые остались уязвимыми к ударам дронов, несмотря на модернизацию в 2018 году после инцидентов с детонацией в 2011 году в Пугачево, что привело к повреждениям 3 тыс. домов и эвакуации 30 тыс. человек.

Взрыв в Торопке был зафиксирован силой 2,7 по шкале Рихтера, что эквивалентно легкому землетрясению, пожары охватили территорию шириной 6 км. Вполне вероятно, что плохое хранение боеприпасов, которые остаются уязвимыми для БПЛА, вызвало цепную реакцию каскадных детонаций в бункерной системе, что привело к огромным потерям боеприпасов. Российская противовоздушная оборона продолжает бороться с украинскими операциями глубокого удара, несмотря на заявление о перехвате более 50 БПЛА во время этой атаки. Несмотря на то, что эта потеря является частью более широкой сети снабжения, она, скорее всего, нарушит наземные операции России, особенно в курской области - указали в британской разведке.

Напомним,

Дроны СБУ, ГУР и ССО атаковали большой склад главного ракетно-артиллерийского управления минобороны рф в населенном пункте торопец тверской области.