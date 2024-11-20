Мощные взрывы и стрельба: атакован 13-й арсенал ГРАУ в новгородской области

В ночь с 19 на 20 ноября в российском поселке новгородской области зафиксирована мощная атака на военную базу, которая была нацелена на 13-й арсенал ГРАУ. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Местные жители проинформировали о многочисленных взрывах, стрельбе и вспышках, которые были слышны.

По информации, на территории арсенала в Котовом хранятся боеприпасы, которые могли стать мишенью для атаки. В то же время губернатор новгородской области не подтвердил факт удара по арсеналу, отметив, что на территории области обнаружено и уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов силами ПВО министерства обороны террористической страны. По его словам, жертв и пострадавших не зафиксировано, а правоохранительные органы работают на месте происшествия.

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