В ростовской области рф возникли пожары

В российском новошахтинске ростовской области зафиксировали атаку обломков беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Официальные источники информируют о 7 беспилотниках, которые были сбиты системами противовоздушной обороны.

Несмотря на работу ПВО, на территории возникли пожары, которые требуют дополнительного уточнения относительно работы систем защиты.

В ростовской области рф горит нефтебаза