В ростовской области рф возникли пожары
Киев • УНН
В новошахтинске ростовской области зафиксирована атака обломков беспилотников. Системы ПВО сбили 7 БпЛА, но возникли пожары.
В российском новошахтинске ростовской области зафиксировали атаку обломков беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
Официальные источники информируют о 7 беспилотниках, которые были сбиты системами противовоздушной обороны.
Несмотря на работу ПВО, на территории возникли пожары, которые требуют дополнительного уточнения относительно работы систем защиты.
В ростовской области рф горит нефтебаза28 августа 2024, 00:39 • 26966 просмотров