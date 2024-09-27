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У ростовській області рф виникли пожежі

У ростовській області рф виникли пожежі

Київ • УНН

 • 92067 перегляди

У новошахтінську ростовської області зафіксовано атаку уламків безпілотників. Системи ППО збили 7 БпЛА, але виникли пожежі.

У російському новошахтінську ростовської області зафіксували атаку уламків безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Офіційні джерела інформують про 7 безпілотників, які були збиті системами протиповітряної оборони.

Попри роботу ППО, на території виникли пожежі, які потребують додаткового уточнення щодо роботи систем захисту.

У ростовській області рф горить нафтобаза 28.08.24, 03:39 • 27317 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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bezpilotnyi-litalnyi-aparatБезпілотний літальний апарат

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