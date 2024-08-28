У ростовській області рф горить нафтобаза
Київ • УНН
У кам'янському районі ростовської області рф сталися потужні вибухи біля нафтобази. Губернатор повідомив про збиття 4 безпілотників, постраждалих немає.
У рф горить глибокинська нафтобаза у ростовській області. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
Деталі
У кам'янському районі ростовської області рф в ніч на 28 серпня сталися кілька потужних вибухів. Місцеві жителі інформують про гучні звуки та пожежу в районі місцевого нафтопереробного заводу.
За інформацією, вибухи пролунали приблизно о 2:45 ночі. Попередньо, система протиповітряної оборони спрацювала, збивши кілька повітряних цілей. Відомо, що спалах стався в полі поблизу нафтобази під каменськ-шахтинськом.
Офіційних повідомлень поки що не було, але губернатор ростовської області повідомив, що близько 03:00 вночі було збито 4 безпілотних літальних апарати, а постраждалих немає.
У смоленській області рф горить нафтопереробний завод24.04.24, 06:19 • 118670 переглядiв