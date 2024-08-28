В рф горит глубокинская нефтебаза в ростовской области. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

В каменском районе ростовской области рф в ночь на 28 августа произошли несколько мощных взрывов. Местные жители информируют о громких звуках и пожаре в районе местного нефтеперерабатывающего завода.

По информации, взрывы прогремели примерно в 2:45 ночи. Предварительно, система противовоздушной обороны сработала, сбив несколько воздушных целей. Известно, что вспышка произошла в поле вблизи нефтебазы под Каменск-Шахтинском.

Официальных сообщений пока не было, но губернатор ростовской области сообщил, что около 03:00 ночью было сбито 4 беспилотных летательных аппарата, а пострадавших нет.

У смоленській області рф горить нафтопереробний завод