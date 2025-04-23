Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

Учора, 22 квітня, у кіржацькому районі володимирської області пролунали вибухи на 51 арсеналі Головного ракетно-артилерійському управлінні міністерства оборони російської федерації, який був майже повністю знищений. УНН розповідає, що відомо про 51-й арсенал ГРАУ, а також, які ще арсенали уразили Збройні сили України.

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51-й арсенал ГРАУ

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомляв, що ЗСУ підірвали склад боєприпасів росіян у кржацькому районі володимирської області рф. За його словами, сьогодні вранці внаслідок вторинної детонації боєприпасів, арсенал майже повністю знищено.

Достеменно невідомо, що саме могло зберігатися на арсеналі, але, за словами Коваленка, там могло зберігатися приблизно 105 тисяч тонн озброєння. Зокрема значні запаси артилерійських снарядів, ракет різного типу, включаючи "Іскандер", "Точка-У", "Кинджал", бойовики до комплексів Панцир-С1, С-300, С-400, а також "Град", "Смерч", "Ураган".

"Згорів майже повністю": вторинна детонація "добила" 51-й арсенал ворога під москвою – ЦПД

Що відомо про арсенал

51-й арсенал ГРАУ знаходиться в майже 100 км від москви та близько в 570 км від України. Вважалося, що це доволі складна ціль для українських військових, адже він знаходиться на мінімальній відстані від москви, під захистом найбільш концентрованої системи протиповітряної оборони у всій рф.

OSINT-аналітики повідомляли, що арсенал був атакований ударними безпілотниками, але достеменно невідомо, чим було завдано удару, адже офіційні особи України поки не коментували удар.

В 2009 році росЗМІ повідомляли, що загальна площа арсеналу становить 502 гектари, з них технічна територія, тобто місце, де розташоване бойове майно та цехи, - 310 гектарів. Протяжність периметра технічної території - 8,4 км. Через територію арсеналу прокладено 14,2 км залізничних колій і 15,3 км автодоріг.

Тоді повідомлялося, що арсенал призначений насамперед для приймання від підприємств-виготовлювачів і військ ракет і боєприпасів, їхньої комплектації, зберігання та заощадження.

Тут же здійснюється складання ракет і боєприпасів, проведення їх регламентованого технічного обслуговування, доопрацювання ракет і боєприпасів, ремонт і приведення боєприпасів до остаточного й неостаточного спорядження. Звідси ракети і боєприпаси відправляються за призначенням - писали ЗМІ.

На той момент склад міг вмістити понад 256 тисяч тонн боєприпасів. Свіжіших даних у відкритих джерелах про арсенал і його вміст немає.

Склади ГРАУ, які вразила Україна

67-й арсенал ГРАУ

В жовтні минулого року Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України у ніч на 9 жовтня завдали вогневого ураження по 67-му арсеналу головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони рф, що в брянській області. На території складу зберігалися, зокрема боєприпаси з КНДР, а також КАБи.

В Генштабі ЗСУ підтвердили ураження військового арсеналу в брянській області рф

Вже у листопаді того ж року арсенал знову піддався атаці. Цей арсенал є найближчим до України, адже знаходиться всього в близько 120 км від України. На супутникових знімках за 2019 рік можна побачити, що частина боєприпасів на цьому складі зберігались просто неба.

У брянській області рф атаковано арсенал зі зброєю з КНДР

23-й арсенал

У вересні 2024 року дрони СБУ, ГУР та ССО стерли з лиця землі великий склад головного ракетно-артилерійського управління міноборони рф, що поблизу населеного пункту торопець тверської області.

Дрони СБУ та Сил оборони знищили склад з "Іскандерами" та КАБАми у тверській області рф

OSINT-дослідник MT_Anderson повідомляв, що знищено або пошкоджено щонайменше 58 об'єктів арсеналу та залізницю.

Нові супутникові знімки показали значні пошкодження на ураженому складі боєприпасів у торопці

Склад розташований в 460 км від України й має площу, яка складає 2,6 кв. км. Джерела УНН повідомляли, що на складі зберігалися ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси.

Перед ураженням арсенал отримав боєприпаси з 1562-ї окремої зенітної ремонтно-технічної бази, розташованої поблизу білоруського міста Осиповичі.

Тоді ж з білорусі прибули ракети до зенітно-ракетних комплексів, а загальний обсяг вантажу становив 94 напіввагони з ракетним озброєнням для ЗРК в пакувальних контейнерах, а також 5 вагонів з супроводом і охороною.

107-й арсенал ГРАУ

107-й арсенал ГРАУ - арсенал, побудований поряд з містом торопець у тверській області росії.

Він знаходиться приблизно в 20 км від 23-го арсеналу. У 2012 в росії розпочалась програма вдосконалення системи зберігання боєприпасів, щоб уникнути їх зберігання просто неба. На цю програму було виділено фінансування у розмірі 90 млрд рублів.

В 2018 арсенал було модернізовано. Арсенал дозволяє укрити запаси ракет і боєприпасів від зовнішнього впливу та забезпечити їх збереження та вибухопожежонебезпечність. Повне завантаження кожного сховища арсеналу складає до 240 тонн.

У ніч на 18 вересня 2024 арсенал був атакований, внаслідок чого розпочалась пожежа з наступною детонацією боєприпасів, пізніше з'явились супутникові знімки на яких помітно сильні пошкодження складу.

У тверській області рф після дронової атаки горить і детонує склад боєприпасів: з'явилися дані супутника NASA

13-й арсенал ГРАУ

Далі на північ від торопця, де знаходяться 23-й та 107-й арсенали, розташувався 13-й арсенал ГРАУ під селищем котові новгородської області. Від кордону з Україною - близько 680 км. Цей склад має загальну площу близько 3 кв. км.

У ніч з 19 на 20 листопада 2024 року у російському селищі новгородської області зафіксовано потужну атаку на військову базу, яка була націлена на 13-й арсенал ГРАУ.

Коваленко повідомляв, що на цьому арсеналі зберігаються снаряди для ствольної артилерії, міни для мінометів, ракети для РСЗВ "Град", "Смерч" та "Ураган", також ракети "Іскандер", кндрівські KN23, зенітні ракети до С-300,С-400, і боєприпаси для комплексу "Тор".

Потужні вибухи та стрілянина: атаковано 13-й арсенал ГРАУ в новгородській області