В Генштабі ЗСУ підтвердили ураження військового арсеналу в брянській області рф
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомив про ураження 67-го арсеналу міноборони рф у брянській області. На складі зберігалися боєприпаси з КНДР та керовані авіабомби, частина яких була під відкритим небом.
Сил оборони України у ніч на 9 жовтня завдали вогневого ураження по 67-му арсеналу головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони рф, що в брянській області. На території складу зберігалися, зокрема боєприпаси з КНДР, а також КАБи. Про це у середу повідомили в Генеральному Штабі ЗСУ, передає УНН.
Сьогодні вночі підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по 67-му арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони російської федерації, що в Брянській області.
Як вказали в Генштабі, за наявною інформацією на території складу зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема й ті, що надійшли з КНДР, а також керовані авіаційні бомби. Значна частина з них розміщувалася під відкритим небом.
"Зафіксовано вибухи на території об’єкта. Відомо про перекриття місцевою владою дороги в районі арсеналу. Результати бойової роботи уточнюються", - додали в Генштабі.
Також наголосили, що ураження подібних арсеналів створює серйозні логістичні проблеми для російської армії, що суттєво знижує наступальний потенціал окупантів на загрозливих напрямках.
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