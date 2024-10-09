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В Генштабі ЗСУ підтвердили ураження військового арсеналу в брянській області рф

В Генштабі ЗСУ підтвердили ураження військового арсеналу в брянській області рф

Київ • УНН

 • 22231 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження 67-го арсеналу міноборони рф у брянській області. На складі зберігалися боєприпаси з КНДР та керовані авіабомби, частина яких була під відкритим небом.

Сил оборони України у ніч на 9 жовтня завдали вогневого ураження по 67-му арсеналу головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони рф, що в брянській області.  На території складу зберігалися, зокрема боєприпаси з КНДР, а також КАБи. Про це у середу повідомили в Генеральному Штабі ЗСУ, передає УНН.

Сьогодні вночі підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по 67-му арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони російської федерації, що в Брянській області.

- йдеться у повідомленні Генштабу.

Як вказали в Генштабі, за наявною інформацією на території складу зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема й ті, що надійшли з КНДР, а також керовані авіаційні бомби. Значна частина з них розміщувалася під відкритим небом.

"Зафіксовано вибухи на території об’єкта. Відомо про перекриття місцевою владою дороги в районі арсеналу. Результати бойової роботи уточнюються", - додали в Генштабі. 

Також наголосили, що ураження подібних арсеналів створює серйозні логістичні проблеми для російської армії, що суттєво знижує наступальний потенціал окупантів на загрозливих напрямках. 

Раніше

Російські ЗМІ писали, що уночі дрони атакували склад боєприпасів у російському карачеві брянської область.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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