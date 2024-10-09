В Генштабе ВСУ подтвердили поражение военного арсенала в брянской области рф
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о поражении 67-го арсенала минобороны рф в брянской области. На складе хранились боеприпасы из КНДР и управляемые авиабомбы, часть которых была под открытым небом.
Силы обороны Украины в ночь на 9 октября нанесли огневое поражение по 67-му арсеналу главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны рф, что в брянской области. На территории склада хранились, в частности боеприпасы из КНДР, а также КАБы. Об этом в среду сообщили в Генеральном Штабе ВСУ, передает УНН.
Сегодня ночью подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли огневое поражение по 67-му арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны российской федерации, что в Брянской области.
Как указали в Генштабе, по имеющейся информации на территории склада хранились боеприпасы к ракетно-артиллерийскому вооружению, в том числе и поступившие из КНДР, а также управляемые авиационные бомбы. Значительная часть из них размещалась под открытым небом.
«Зафиксированы взрывы на территории объекта. Известно о перекрытии местными властями дороги в районе арсенала. Результаты боевой работы уточняются», - добавили в Генштабе.
Также отметили, что поражение подобных арсеналов создает серьезные логистические проблемы для российской армии, что существенно снижает наступательный потенциал оккупантов на угрожающих направлениях.
Ранее
Российские СМИ писали, что ночью дроны атаковали склад боеприпасов в российском Карачеве брянской область.