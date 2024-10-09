Дрони атакували склад боєприпасів у російському карачеві
Київ • УНН
Вночі безпілотники атакували 67-й арсенал ГРАУ у брянській області рф. Місцевий губернатор заявив про збиття 12 дронів, але ситуація вийшла з-під контролю.
Уночі дрони атакували склад боєприпасів у російському карачеві брянської область. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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Згідно з повідомленнями, 67-й арсенал ГРАУ займає площу близько 3,5 квадратних кілометра. За даними супутникових знімків 2021 року, частина боєприпасів зберігалася просто неба.
Місцевий губернатор стверджує, що ворожі військові нібито збили 12 безпілотників, проте ситуація, за інформацією, вийшла з-під контролю.
У воронезькій області рф горить нафтобаза 04.10.24, 03:19 • 18720 переглядiв