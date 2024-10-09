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Дроны атаковали склад боеприпасов в российском карачеве

Дроны атаковали склад боеприпасов в российском карачеве

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 04:14  •  3232 просмотра

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Ночью беспилотники атаковали 67-й арсенал ГРАУ в брянской области рф. Местный губернатор заявил о сбитии 12 дронов, но ситуация вышла из-под контроля.

Ночью дроны атаковали склад боеприпасов в российском карачеве брянской область. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Согласно сообщениям, 67-й арсенал ГРАУ занимает площадь около 3,5 квадратных километра. По данным спутниковых снимков 2021 года, часть боеприпасов хранилась под открытым небом.

Местный губернатор утверждает, что вражеские военные якобы сбили 12 беспилотников, однако ситуация, по информации, вышла из-под контроля.

В воронежской области рф горит нефтебаза4 октября 2024, 00:19 • 18325 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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