"Згорів майже повністю": вторинна детонація "добила" 51-й арсенал ворога під москвою – ЦПД
Київ • УНН
У володимирській області під кіржачем майже повністю згорів 51-й арсенал ГРАУ. Там зберігалися ракети, боєприпаси до "Градів", "Смерчів", "Ураганів".
"Іскандери", "Кинджали", "Точки-У" та боєприпаси до "Градів", "Смерчів", "Ураганів". У росії майже повністю знищено 51-й арсенал зброї ГРАУ, що базувався у володимирській області під кіржачем. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram, передає УНН.
51-й арсенал ГРАУ добре так згорів, вторинна детонація, пожежа охопила його майже повністю
Доповнення
Арсенал розташований на схід від москви, під містом кіржач у Володимирській області, за понад 500 кілометрів від кордону з Україною.
За даними з відкритих джерел, там зберігалися значні запаси артилерійських снарядів, ракет різного типу, включаючи "Іскандер","Точка-У", "Кинджал", боєприпаси до комплексів Панцир-С1, С-300, С-400, а також "Град", "Смерч", "Ураган".
Нагадаємо
Напередодні українські військові підірвали великий склад боєприпасів росіян у кіржацькому районі, де зберігалось 105 тисяч тонн зброї. Губернатор області, та численні російські ЗМІ підтвердили вибухи і масштабну пожежу.