"Сгорел почти полностью": вторичная детонация "добила" 51-й арсенал врага под москвой – ЦПД

"Искандеры", "Кинжалы", "Точки-У" и боеприпасы к "Градам", "Смерчам", "Ураганам". В россии почти полностью уничтожен 51-й арсенал оружия ГРАУ, базировавшийся во владимирской области под киржачом. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram, передает УНН.

51-й арсенал ГРАУ хорошо так сгорел, вторичная детонация, пожар охватил его почти полностью - написал он.

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Арсенал расположен к востоку от москвы, под городом киржач во Владимирской области, более чем в 500 километрах от границы с Украиной.

По данным из открытых источников, там хранились значительные запасы артиллерийских снарядов, ракет разного типа, включая "Искандер", "Точка-У", "Кинжал", боеприпасы к комплексам Панцирь-С1, С-300, С-400, а также "Град", "Смерч", "Ураган".

Напомним

Накануне украинские военные взорвали большой склад боеприпасов россиян в киржацком районе, где хранилось 105 тысяч тонн оружия. Губернатор области и многочисленные российские СМИ подтвердили взрывы и масштабный пожар.