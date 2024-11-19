В брянской области рф атакован арсенал с оружием из КНДР

В брянской области рф был поражен 67- й арсенал главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ), на котором хранилось военное оружие врага, включая поставки из КНДР. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, пишет УНН.

Брянской области удар по 67-му арсеналу ГРАУ РФ. Там были артиллерийские боеприпасы, включая кндровские к их системам, КАБы, зенитные ракеты и боеприпасы к РСЗО. - написал Коваленко.

Он указал, что еще раньше этот арсенал ГРАУ он был атакован дронами.

Дополнение

Мониторинговая группа Exilenova+ опубликовала видео последствий удара и взрыва в брянской области.

Напомним

Силы обороны Украины в ночь на 9 октября нанесли огневое поражение по 67-му арсеналу главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны рф, что в брянской области. На территории склада хранились, в частности боеприпасы из КНДР, а также КАБы.