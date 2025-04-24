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Меган Маркл обнаружила новое сходство между своими детьми и детьми Кейт после того, как ее обвинили в копировании гардероба Джорджа и Шарлотты

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Меган Маркл обнаружила новое сходство между своими детьми и детьми Кейт после того, как ее обвинили в копировании гардероба Джорджа и Шарлотты

Киев • УНН

 • 534 просмотра

Меган Маркл сообщила, что ее сын Арчи скоро потеряет зуб, как и принц Луи на фотографии, опубликованной Кейт. Также Меган обвинили в копировании стиля детей Кейт.

Меган Маркл обнаружила новое сходство между своими детьми и детьми Кейт после того, как ее обвинили в копировании гардероба Джорджа и Шарлотты

Меган Маркл сообщила, что ее сын, принц Арчи, скоро потеряет свой первый зуб. Это признание прозвучало всего через несколько часов после того, как принцесса Уэльская опубликовала фотографию принца Луи на день рождения, на которой изображена его улыбка без двух передних зубов. Об этом сообщает Daily mail, пишет УНН.

Детали

43-летняя герцогиня Сассекская вчера вечером вышла на сцену саммита Time100 в Нью-Йорке, где она обсудила с публикой все: от своих последних бизнес-починок до отцовства.

Рассказала, в частности, о своих детях, пятилетнем принце Арчи и трехлетней принцессе Лилибет. Сказала, что у сына шатается зуб и "вот-вот" должен выпасть, добавив, что она надеется, что вернется в Калифорнию вовремя, чтобы увидеть это.

То, что мы собираемся представить во время нашего следующего запуска, для меня так же важно, как то, что Арчи получит свой первый постоянный зуб на этой неделе. Это вот-вот произойдет, возможно, я вернусь как раз к этому

- сказала Меган Маркл.

Ее комментарии прозвучали всего через несколько часов после того, как Кейт опубликовала фотографию принца Луи на праздновании его седьмого дня рождения, на которой, в частности, изображена его очаровательная беззубая улыбка.

Меган также рассказала, как она сочетает роль матери с ведением своего бизнеса. Объяснила, что не пропускать мелкие моменты в жизни детей для нее "так же важно", как и ее работа.

Что-то, что кажется таким большим и весомым, почему-то становится таким микроскопическим по значению по сравнению с тем, что происходит с моими детьми.

- подчеркнула она.

Дополнение

На прошлой неделе британские СМИ обвинили Меган в "копировании" стиля одежды, который носят дети Кейт. В частности, на выходных она познакомила своих поклонников с "пасхальными изменениями" на своей недавно запущенной странице ShopMe в Instagram.

Но вскоре выяснилось, что элементы коллекции повторяют мотивы наряда, который носили принц Джордж и принцесса Шарлотта. Например, на ее странице ShopMe в Instagram была синяя ситцевая пижама от Petite Plume, в которую ранее был одет двухлетний Джордж во время встречи с супругами Обамы в Кенсингтонском дворце в 2016 году.

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Также на странице Меган значительное внимание уделено британским брендам Boden и Trotters.  Тем временем принцесса Шарлотта часто носила цветастые платья от Trotters.

Boden также является брендом, любимым нынешней принцессой Уэльской. И кажется, что Меган, которая решила рекламировать детское платье Boden с синим, розовым и желтым черепашковым мотивом, прибегает к плагиату.

Принцу Арчи было всего восемь месяцев, когда его родители объявили о своих планах отказаться от титулов членов королевской семьи в 2020 году и впоследствии переехали в США.

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Там он и его сестра Лилибет выросли вне внимания общественности – и не общались со своими двоюродными братьями Джорджем, Шарлоттой и Луисом в Великобритании.

Напомним

Ранее Меган Маркл неоднократно обвиняли в копировании стиля венценосных особ британской короны - в манере одеваться, поведении и деятельности. В частности, бывший сотрудник персонала принца Гарри и Меган Маркл рассказал, что герцогиня Сассекская, стремилась стать "всемирным защитником бедных и маргинализированных слоев населения" и "закончить то, что начала принцесса Диана".

Лилия Набока

Лилия Набока

УНН Lite
Кэтрин, принцесса Уэльская
Принц Гарри, герцог Сассекский
Калифорния
Карл III
Нью-Йорк
Великобритания
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Меган, герцогиня Сассекская
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