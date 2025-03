Меган Маркл прагнула стати захисницею бідних, як принцеса Діана - Daily Mail

Колишній співробітник персоналу принца Гаррі та Меган Маркл розповів, що герцогиня Сассекська, прагнула стати "всесвітнім захисником бідних і маргіналізованих верств населення" та "закінчити те, що почала принцеса Діана". Про це він поділився в інтерв’ю для книги Тома Квінна Yes, Ma’am - The Secret Life of Royal Servant, повідомляє Daily mail, пише УНН.

В інтерв'ю для Yes, Ma'am - The Secret Life of Royal Servants Тома Квінна, для нової книжки, яка вийде цього місяця, колишній співробітник персоналу розповів, що Маркл планувала стати королівською особою, яка працює.

Одного разу вона сказала: "Я хочу закінчити те, що почала Діана", і ми сприйняли це так, що вона хотіла стати свого роду всесвітнім захисником бідних і маргіналізованих верств населення, - розповів він.

Хоч за його словами, не малося "щось критичне", втім Меган хотіла наслідувати прикладу своєї покійної свекрухи, принцеси Діани, яка була відома своєю гуманітарною та благодійною діяльністю.

Однак колишній співробітник також розповів, що благодійні амбіції герцогині, судячи з усього, були лише "тимчасовим" заняттям.

Їй це вдалося якоюсь мірою, але насправді вона хотіла зробити це як принцеса і за повної підтримки королівської сім'ї, але на неповній основі - заявив він.

Колишній співробітник зазначив, що Маркл була не готовою до королівського життя в багатьох відношеннях і що їй не подобалося повідомляти персоналу про своє місцезнаходження.

Водночас принц Гаррі підтримував свою дружину і дедалі більше поділяв її погляди. Після їхнього весілля Гаррі почав надавати більше уваги "проведенню часу з Меган", а не участі в офіційних заходах, як інші члени королівської родини.

Крім того, як зазначає ЗМІ, Меган, здається, не розуміла важливості обов’язків, які вона мала виконувати, ставши частиною королівської родини. Вона не усвідомлювала, що роль в королівському сімейному колі передбачає виконання зобов’язань, а не особисті бажання.

она не розуміла, що, коли ти приєднуєшся до королівської сім'ї, ти не робиш те, що тобі хочеться, ти робиш те, що тобі кажуть. У якомусь сенсі ти стаєш слугою сім'ї, - зазначив співробітник.

