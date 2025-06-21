Останній учасник BTS Шуга завершив військову службу на тлі очікувань возз'єднання

Учасника K-pop гурту BTS з Шуга було демобілізовано з південнокорейської армії в суботу, він став сьомим і останнім учасником, який завершив обов'язкову службу в країні на тлі очікувань повернення гурту після перерви, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Шуга завершив свою військову службу як агент соціальної служби в суботу без особливої ​​помпи, на тлі того, як фанати з нетерпінням чекали на його возз'єднання з рештою гурту, сенсації K-pop з моменту її заснування в 2013 році.

"Ми підтверджуємо, що Шуга фактично завершив свою альтернативну службу 18 червня, використовуючи свою решту відпустки. Його офіційна дата демобілізації - 21 червня", - ідеться у заяві лейбла BTS Big Hit Music.

На відміну від його колег по гурту BTS, публічного заходу на честь демобілізації Шуги не планувалося через проблеми з переповненістю.

Сім учасників гурту призупинили свою світову музичну кар'єру у 2022 році, щоб розпочати військову службу, розпочавши з Джина у грудні того ж року. Обов'язкова служба у Південній Кореї може тривати до 18 місяців.

Невдовзі після свого офіційного звільнення зі служби Шуга опублікував повідомлення на платформі фан-спільноти Weverse, у якому він сказав, що він "вибачається за розчарування та занепокоєння, викликані тим, що сталося минулого року", а також вибачився перед своїми колегами по гурту.

Минулого року Шуга був оштрафований судом на 15 мільйонів вон (11 500 доларів США) за керування у нетверезому стані на електросамокаті.

Очікується, що група проведе свій наймасштабніший світовий тур у 2026 році, повідомив у звіті аналітик у сфері розваг NH Securities.

Розважальна група HYBE, яка керує BTS, знаходиться під пильною увагою компаній, які займаються цінними паперами.

Подробиці возз'єднання не розголошуються.

BTS майже у повному складі: ще двоє музикантів завершили службу в армії, чекають на останнього учасника гурту