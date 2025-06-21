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Последний участник BTS Шуга завершил военную службу на фоне ожиданий воссоединения

Киев • УНН

 • 2334 просмотра

Шуга из K-pop группы BTS завершил обязательную военную службу в Южной Корее, став последним участником группы, который демобилизовался. Его официальная дата демобилизации – 21 июня, и он присоединится к другим участникам группы, которые планируют вернуться на сцену в 2026 году.

Последний участник BTS Шуга завершил военную службу на фоне ожиданий воссоединения

Участник K-pop группы BTS Шуга был демобилизован из южнокорейской армии в субботу, он стал седьмым и последним участником, завершившим обязательную службу в стране на фоне ожиданий возвращения группы после перерыва, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Шуга завершил свою военную службу в качестве агента социальной службы в субботу без особой помпы, на фоне того, как фанаты с нетерпением ждали его воссоединения с остальной частью группы, сенсации K-pop с момента ее основания в 2013 году.

"Мы подтверждаем, что Шуга фактически завершил свою альтернативную службу 18 июня, используя оставшуюся часть отпуска. Его официальная дата демобилизации - 21 июня", - говорится в заявлении лейбла BTS Big Hit Music.

В отличие от его коллег по группе BTS, публичного мероприятия в честь демобилизации Шуги не планировалось из-за проблем с переполненностью.

Семь участников группы приостановили свою мировую музыкальную карьеру в 2022 году, чтобы начать военную службу, начав с Джина в декабре того же года. Обязательная служба в Южной Корее может длиться до 18 месяцев.

Вскоре после своего официального увольнения со службы Шуга опубликовал сообщение на платформе фан-сообщества Weverse, в котором он сказал, что он "приносит извинения за разочарование и беспокойство, вызванные тем, что произошло в прошлом году", а также извинился перед своими коллегами по группе.

В прошлом году Шуга был оштрафован судом на 15 миллионов вон (11 500 долларов США) за управление в нетрезвом виде на электросамокате.

Ожидается, что группа проведет свой самый масштабный мировой тур в 2026 году, сообщил в отчете аналитик в сфере развлечений NH Securities.

Развлекательная группа HYBE, которая управляет BTS, находится под пристальным вниманием компаний, занимающихся ценными бумагами.

Подробности воссоединения не разглашаются.

BTS майже у повному складі: ще двоє музикантів завершили службу в армії, чекають на останнього учасника гурту11.06.25, 21:20 • 4078 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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