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BTS майже у повному складі: ще двоє музикантів завершили службу в армії, чекають на останнього учасника гурту

Киев • УНН

 • 922 просмотра

Шестеро учасників BTS вже звільнилися з південнокорейської армії, слідом за RM та V службу завершили Чімін і Чжункук. Очікується, що репер Suga повернеться 21 червня.

BTS майже у повному складі: ще двоє музикантів завершили службу в армії, чекають на останнього учасника гурту

Шестеро из семи участников мальчиковой группы BTS завершили обязательную службу в южнокорейской армии. 

Передает УНН со ссылкой на Yonhap News Agency.

Детали

Военная служба для участников BTS, южнокорейской K-pop группы - практически завершилась. Вслед за RM и V, в среду были освобождены из армии  Чимин и Чжунгук. Единственным оставшимся участником является рэпер Suga, который, как ожидается, завершит карьеру военнослужащего 21 июня.

Таким образом, участники группы вскоре снова будут готовы вернуться на сцену. Их последний концерт датируется 2022 годом, тогда как до военной службы в 2023 году было выпущено всего два сингла.

Комментарий

Были тяжелые и болезненные моменты. Но во время нашей службы я научился ценить многих людей, которые защищали нашу страну 

- объясняет RM Korea Herald.

Справка

Группа с мировым успехом была вынуждена приостановить свою карьеру именно для прохождения военной службы.

В Южной Корее военная служба является обязательной в течение полутора лет.

В Южной Корее все мужчины в возрасте от 18 до 28 лет должны служить 18 месяцев, 20 месяцев, если они вступают в ВМС, и 21 год, если они вступают в ВВС.

В какой-то момент были надежды на освобождение для BTS, как для олимпийских спортсменов или некоторых классических музыкантов. Но K-Band сделали выбор в пользу службы в армии своей страны. 

Напомним

УНН передавал, что двое участников K-pop группы BTS - RM (Ким Нам Джун) и V (Ким Тэ Хён), - были освобождены во вторник, после завершения обязательной службы в составе войск Южной Кореи. 

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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