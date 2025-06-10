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Двоє учасників гурту BTS звільнилися з військової служби: готують нові пісні та обіцяють повернутися на сцену "якнайшвидше"

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Двоє учасників гурту BTS звільнилися з військової служби: готують нові пісні та обіцяють повернутися на сцену "якнайшвидше"

Київ • УНН

 • 7800 перегляди

RM та V з BTS завершили військову службу та планують швидке повернення на сцену. Шанувальники з нетерпінням чекають нових пісень від улюбленого гурту.

Двоє учасників гурту BTS звільнилися з військової служби: готують нові пісні та обіцяють повернутися на сцену "якнайшвидше"

У 2022 році група з семи артистів оголосила, що ставить свій музичний проект на паузу, оскільки в Південній Кореї всі працездатні чоловіки віком до 30 років зобов'язані служити щонайменше 18 місяців у збройних силах.

Передає УНН із посиланням на AFP.

Деталі

Двоє учасників південнокорейського K-pop гурту BTS - RM (повне ім'я якого Кім Нам Джун) та V (справжнє ім'я якого Кім Те Хьон), - були звільнені у вівторок, після завершення обов'язкової військової служби.

Вони одразу ж оголосили, що хочуть знову почати виступати "якомога швидше", що викликало шалений ажіотаж серед фанатів.

Сотні фанатів зібралися біля двох військових баз на північ від столиці Сеул, з яких у вівторок було звільнено лідера RM, повне ім'я якого Кім Нам Джун, та V, справжнє ім'я якого Кім Те Хьон.

- пишуть ЗМІ.

Довідка

BTS - багаторазовий номінант на премію "Греммі" з глобальною фан-базою, відомою як ARMY, з моменту свого дебюту в 2013 році. Це перший південнокорейський гурт, який очолив чарти США та Великої Британії. За даними Корейського інституту культури та туризму, хлопчачий гурт колись мав річний економічний вплив понад 4 мільярди доларів.  

За поточним обмінним курсом це еквівалентно майже 0,2% від загального ВВП Південної Кореї.

Зазначимо також, що у Південній Кореї всі працездатні чоловіки віком до 30 років підлягають призову на строк щонайменше 18 місяців через напруженість у відносинах з КНДР. Саме це змусило бойз-бенд взяти перерву у 2022 році.

Доповнення

Загалом, цього тижня четверо учасників K-pop гурту завершать свою військову службу, передає пресса. 

За кілька днів до 12-ї річниці дебюту бойз-бенду в п'ятницю, сеульський офіс HYBE був вкритий гаслом "МИ ПОВЕРНУЛИСЯ". Очікується, що тисячі шанувальників відвідають це "BTS FESTA".

Нагадаємо

У ніч на 27 травня пройшла церемонія нагородження щорічної музикальної премії American Music Awards - 2025. У номінації улюблений K-Pop виконавець переміг RM.

Понад 400 артистів, серед яких відомі музиканти, закликали уряд Великої Британії змінити закони про авторські права через загрозу від ШІ.

Померла японська актриса і співачка Міхо Накаяма: ікона J-Pop музики 80-90-их, зірка фільму "Любовний лист"06.12.24, 14:59 • 17088 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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