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American Music Awards 2025: тріумф Біллі Айліш та список переможців

Київ • УНН

 • 3718 перегляди

Біллі Айліш стала головною переможницею American Music Awards - 2025, вигравши у всіх семи номінаціях, включаючи «Артист року» та «Альбом року». Переможців обирали шляхом опитування громадськості.

American Music Awards 2025: тріумф Біллі Айліш та список переможців
www.theamas.com

У ніч на 27 травня пройшла церемонія нагородження щорічної музикальної премії American Music Awards - 2025. Біллі Айліш (Billie Eilish) тріумфувала, отримавши перемогу в усіх семи категоріях, де мала номінацію. Про це повідомляється на сайті премії, передає УНН.

Деталі

Біллі Айліш перемогла у всіх семи категоріях, де була номінована, включаючи "Артист року", "Альбом року" ("Hit Me Hard and Soft"), "Улюблений гастролюючий артист", "Улюблена поп-виконавиця" та "Улюблений поп-альбом" ("Hit Me Hard and Soft"). Вона також перемогла з піснею "Birds of a Feather" у номінаціях "Пісня року" та "Улюблена поп-пісня"

Особливістю нагороди є те, що переможців обирали на основі опитування громадськості, а не журі чи експертів.

Список переможців у різних номінаціях:

  • артист року: Біллі Айліш;
    • новий артист року: Грейсі Абрамс (Gracie Abrams);
      • альбом року: Біллі Айліш, "Hit Me Hard and Soft";
        • пісня року: Біллі Айліш, "Birds of a Feather";
          • улюблений гастролюючий артист: Біллі Айліш;
            • улюблений музичний кліп: Леді Гага (Lady Gaga) та Бруно Марс (Bruno Mars) "Die With a Smile";
              • улюблений поп-виконавець: Бруно Марс;
                • улюблена поп-виконавиця: Біллі Айліш;
                  • улюблений поп-альбом: Біллі Айліш, «Hit Me Hard and Soft»;
                    • улюблена поп-пісня: Біллі Айліш, «Birds of a Feather»;
                      • улюблений кантрі-виконавець: Пост Мелоун (Post Malone);
                        • улюблена кантрі-виконавиця: Бейонсе (Beyoncé);
                          • улюблений кантрі-дует або гурт: Ден + Шей (Dan + Shay);
                            • улюблений кантрі-альбом: Бейонсе, «Cowbou Carter»;
                              • улюблена кантрі-пісня: Пост Мелоун Feat. Морган Воллен (Morgan Wallen), «I Had Some Help»;
                                • улюблений хіп-хоп виконавець чоловічої статі: Емінем (Eminem);
                                  • улюблена хіп-хоп виконавиця: Меган Ті Сталліон (Megan Thee Stallion);
                                    • улюблений хіп-хоп альбом: Емінем «The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)»;
                                      • улюблена хіп-хоп пісня: Кендрік Ламар (Kendrick Lamar) «Not Like Us»;
                                        • улюблений R&B-виконавець чоловічої статі: The Weeknd;
                                          • улюблена виконавиця R&B: SZA;
                                            • улюблений R&B альбом: The Weeknd, «Hurry Up Tomorrow»;
                                              • улюблена пісня в стилі R&B: SZA, «Saturn»;
                                                • улюблений латиноамериканський виконавець: Бед Банні (Bad Bunny);
                                                  • улюблена латиноамериканська виконавиця: Беккі Джі (Becky G);
                                                    • улюблений латиноамериканський дует або група: Julión Álvarez y su Norteño Banda;
                                                      • улюблений латиноамериканський альбом: Бед Банні, “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”;
                                                        • улюблена латиноамериканська пісня: Шакіра (Shakira), «Soltera»;
                                                          • улюблений рок-виконавець: Twenty One Pilots;
                                                            • улюблений рок-альбом: Twenty One Pilots, «Clancy»;
                                                              • улюблена рок-пісня: Linkin Park, «The Emptiness Machine»;
                                                                • улюблений танцювальний/електронний виконавець: Леді Гага;
                                                                  • улюблений саундтрек: Arcane League of Legends: Season 2;
                                                                    • улюблений виконавець афробиту: Тайла (Tyla);
                                                                      • улюблений K-Pop виконавець: RM

                                                                        Доповнення

                                                                        Одна з найвідоміших музичних події року - American Music Awards - це найбільша у світі церемонія нагородження, де голосують фани, а також вшановуються найвпливовіші артисти сьогодення та їхні палкі шанувальники.

                                                                        Раніше УНН писав, що у понеділок, 26 травня, в Лас-Вегасі відбудеться церемонія вручення American Music Awards (AMA) - 2025, де головними претендентами на перемогу називали Кендріка Ламара і Тейлор Свіфт.

                                                                        Яна Соколівська

                                                                        Яна Соколівська

                                                                        КультураНовини СвітуУНН Lite
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