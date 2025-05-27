American Music Awards 2025: тріумф Біллі Айліш та список переможців
Київ • УНН
Біллі Айліш стала головною переможницею American Music Awards - 2025, вигравши у всіх семи номінаціях, включаючи «Артист року» та «Альбом року». Переможців обирали шляхом опитування громадськості.
У ніч на 27 травня пройшла церемонія нагородження щорічної музикальної премії American Music Awards - 2025. Біллі Айліш (Billie Eilish) тріумфувала, отримавши перемогу в усіх семи категоріях, де мала номінацію. Про це повідомляється на сайті премії, передає УНН.
Деталі
Біллі Айліш перемогла у всіх семи категоріях, де була номінована, включаючи "Артист року", "Альбом року" ("Hit Me Hard and Soft"), "Улюблений гастролюючий артист", "Улюблена поп-виконавиця" та "Улюблений поп-альбом" ("Hit Me Hard and Soft"). Вона також перемогла з піснею "Birds of a Feather" у номінаціях "Пісня року" та "Улюблена поп-пісня"
Особливістю нагороди є те, що переможців обирали на основі опитування громадськості, а не журі чи експертів.
Список переможців у різних номінаціях:
- артист року: Біллі Айліш;
- новий артист року: Грейсі Абрамс (Gracie Abrams);
- альбом року: Біллі Айліш, "Hit Me Hard and Soft";
- пісня року: Біллі Айліш, "Birds of a Feather";
- улюблений гастролюючий артист: Біллі Айліш;
- улюблений музичний кліп: Леді Гага (Lady Gaga) та Бруно Марс (Bruno Mars) "Die With a Smile";
- улюблений поп-виконавець: Бруно Марс;
- улюблена поп-виконавиця: Біллі Айліш;
- улюблений поп-альбом: Біллі Айліш, «Hit Me Hard and Soft»;
- улюблена поп-пісня: Біллі Айліш, «Birds of a Feather»;
- улюблений кантрі-виконавець: Пост Мелоун (Post Malone);
- улюблена кантрі-виконавиця: Бейонсе (Beyoncé);
- улюблений кантрі-дует або гурт: Ден + Шей (Dan + Shay);
- улюблений кантрі-альбом: Бейонсе, «Cowbou Carter»;
- улюблена кантрі-пісня: Пост Мелоун Feat. Морган Воллен (Morgan Wallen), «I Had Some Help»;
- улюблений хіп-хоп виконавець чоловічої статі: Емінем (Eminem);
- улюблена хіп-хоп виконавиця: Меган Ті Сталліон (Megan Thee Stallion);
- улюблений хіп-хоп альбом: Емінем «The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)»;
- улюблена хіп-хоп пісня: Кендрік Ламар (Kendrick Lamar) «Not Like Us»;
- улюблений R&B-виконавець чоловічої статі: The Weeknd;
- улюблена виконавиця R&B: SZA;
- улюблений R&B альбом: The Weeknd, «Hurry Up Tomorrow»;
- улюблена пісня в стилі R&B: SZA, «Saturn»;
- улюблений латиноамериканський виконавець: Бед Банні (Bad Bunny);
- улюблена латиноамериканська виконавиця: Беккі Джі (Becky G);
- улюблений латиноамериканський дует або група: Julión Álvarez y su Norteño Banda;
- улюблений латиноамериканський альбом: Бед Банні, “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”;
- улюблена латиноамериканська пісня: Шакіра (Shakira), «Soltera»;
- улюблений рок-виконавець: Twenty One Pilots;
- улюблений рок-альбом: Twenty One Pilots, «Clancy»;
- улюблена рок-пісня: Linkin Park, «The Emptiness Machine»;
- улюблений танцювальний/електронний виконавець: Леді Гага;
- улюблений саундтрек: Arcane League of Legends: Season 2;
- улюблений виконавець афробиту: Тайла (Tyla);
- улюблений K-Pop виконавець: RM
Доповнення
Одна з найвідоміших музичних події року - American Music Awards - це найбільша у світі церемонія нагородження, де голосують фани, а також вшановуються найвпливовіші артисти сьогодення та їхні палкі шанувальники.
Раніше УНН писав, що у понеділок, 26 травня, в Лас-Вегасі відбудеться церемонія вручення American Music Awards (AMA) - 2025, де головними претендентами на перемогу називали Кендріка Ламара і Тейлор Свіфт.