American Music Awards 2025: тріумф Біллі Айліш та список переможців

У ніч на 27 травня пройшла церемонія нагородження щорічної музикальної премії American Music Awards - 2025. Біллі Айліш (Billie Eilish) тріумфувала, отримавши перемогу в усіх семи категоріях, де мала номінацію. Про це повідомляється на сайті премії, передає УНН.

Деталі

Біллі Айліш перемогла у всіх семи категоріях, де була номінована, включаючи "Артист року", "Альбом року" ("Hit Me Hard and Soft"), "Улюблений гастролюючий артист", "Улюблена поп-виконавиця" та "Улюблений поп-альбом" ("Hit Me Hard and Soft"). Вона також перемогла з піснею "Birds of a Feather" у номінаціях "Пісня року" та "Улюблена поп-пісня"

Особливістю нагороди є те, що переможців обирали на основі опитування громадськості, а не журі чи експертів.

Список переможців у різних номінаціях:

артист року: Біллі Айліш;

новий артист року: Грейсі Абрамс (Gracie Abrams);

альбом року: Біллі Айліш, "Hit Me Hard and Soft";

пісня року: Біллі Айліш, "Birds of a Feather";

улюблений гастролюючий артист: Біллі Айліш;

улюблений музичний кліп: Леді Гага (Lady Gaga) та Бруно Марс (Bruno Mars) "Die With a Smile";

улюблений поп-виконавець: Бруно Марс;

улюблена поп-виконавиця: Біллі Айліш;

улюблений поп-альбом: Біллі Айліш, «Hit Me Hard and Soft»;

улюблена поп-пісня: Біллі Айліш, «Birds of a Feather»;

улюблений кантрі-виконавець: Пост Мелоун (Post Malone);

улюблена кантрі-виконавиця: Бейонсе (Beyoncé);

улюблений кантрі-дует або гурт: Ден + Шей (Dan + Shay);

улюблений кантрі-альбом: Бейонсе, «Cowbou Carter»;

улюблена кантрі-пісня: Пост Мелоун Feat. Морган Воллен (Morgan Wallen), «I Had Some Help»;

улюблений хіп-хоп виконавець чоловічої статі: Емінем (Eminem);

улюблена хіп-хоп виконавиця: Меган Ті Сталліон (Megan Thee Stallion);

улюблений хіп-хоп альбом: Емінем «The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)»;

улюблена хіп-хоп пісня: Кендрік Ламар (Kendrick Lamar) «Not Like Us»;

улюблений R&B-виконавець чоловічої статі: The Weeknd;

улюблена виконавиця R&B: SZA;

улюблений R&B альбом: The Weeknd, «Hurry Up Tomorrow»;

улюблена пісня в стилі R&B: SZA, «Saturn»;

улюблений латиноамериканський виконавець: Бед Банні (Bad Bunny);

улюблена латиноамериканська виконавиця: Беккі Джі (Becky G);

улюблений латиноамериканський дует або група: Julión Álvarez y su Norteño Banda;

улюблений латиноамериканський альбом: Бед Банні, “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”;

улюблена латиноамериканська пісня: Шакіра (Shakira), «Soltera»;

улюблений рок-виконавець: Twenty One Pilots;

улюблений рок-альбом: Twenty One Pilots, «Clancy»;

улюблена рок-пісня: Linkin Park, «The Emptiness Machine»;

улюблений танцювальний/електронний виконавець: Леді Гага;

улюблений саундтрек: Arcane League of Legends: Season 2;

улюблений виконавець афробиту: Тайла (Tyla);

улюблений K-Pop виконавець: RM

Доповнення

Одна з найвідоміших музичних події року - American Music Awards - це найбільша у світі церемонія нагородження, де голосують фани, а також вшановуються найвпливовіші артисти сьогодення та їхні палкі шанувальники.



Раніше УНН писав, що у понеділок, 26 травня, в Лас-Вегасі відбудеться церемонія вручення American Music Awards (AMA) - 2025, де головними претендентами на перемогу називали Кендріка Ламара і Тейлор Свіфт.